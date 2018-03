La suerte, la genética, los 40 y su familia: Manu Ginóbili habló de todo

El crack bahiense Emanuel Ginóbili afirmó hoy que disfruta "ahora más que antes" de jugar en la NBA, pero aclaró que tiene que ver con la edad y otros factores como saber que podría estar jugando sus últimos partidos en su carrera profesional.

"Disfruto más ahora que antes. Antes era otro juego, otra mentalidad, otro modo de vivir cada partido, con un desafío más hambriento, más desesperado, más de si gano es espectacular y si pierdo es desilusión. Ahora voy, si gano es bárbaro y si perdés, hice todo lo que estuvo a mi alcance. Voy en velocidad crucero", aseguró Ginóbili en declaraciones a TyC Sports.

El basquetbolista de 40 años sentenció que le gusta hacer lo que hace y reconoció también que "de los 82 partidos (temporada regular) habrá 5 o 10 que no motivan y tal vez estaré cansado, pero luego me gusta y es un gran desafío".

"Este año se sumó un desafío nuevo, que es entrar a los playoff, porque tuvimos muchas lesiones y ver la manera en que un equipo reacciona a la dificultad y de eso también se aprende", agregó.

La franquicia texana está en una posición complicada para entrar a los playoff de la NBA a falta de 11 partidos para que termine la serie regular.

El factor suerte y la genética

Cuando se le consultó cuáles fueron los motivos por los que sigue jugando a gran nivel en el mejor básquetbol del mundo, luego de 14 temporadas y con 40 años de edad, Ginóbili indicó que "en algún puntos se debe al factor suerte".

"Hay un factor suerte, como en el día del (año) 99 que salió mi nombre y me eligió San Antonio. La genética es un factor fundamental porque salí de 1.98 metros y no de 1.64, y este cuerpo me permite seguir jugando a este nivel. Pasión o placer de este deportes que lo mamé de chiquito por mi viejo, que era jugador de básquet, y si mi viejo hubiera sido violinista, capaz que hubiera sido eso. Le toca a uno en millones y me salió el número a mí", expresó.

En cuanto a lo que hará luego de abandonar su carrera, Ginóbili explicó que aún no lo tiene definido, pero tratará de disfrutar el tiempo que no tuvo hasta ahora para estar más con su familia —esposa y tres hijos—: "Si fuimos elegidos para tener esa bola en un millón, lo disfruto, luego sí veré que nuevo desafío puedo tener".

Bajó revoluciones

"Tengo que valorar el lugar en donde estoy, algo que en todos estos años no lo pude hacer por la vorágine con que pasó todo. A veces pienso que cada partido puede ser el último", enfatizó.

Incluso Ginóbili puntualizó que en los últimos años entendió muchas cosas que lo hicieron bajar las revoluciones de cómo vivía el básquet y la competencia, y en ese sentido comentó que "en el 2013 me dieron un tremendo sopapo en las finales (ante Miami). Y ahí dije, o lo acepto o me retiro. Terminó ese año y la pasé mal y sufrí como un perro. Pensé que había 200 millones de tipos que estaban viendo eso y el que sufría era yo , y no podía ser así".

Jugar a los 40

Sobre el hecho de lo "llamativo" de su edad para estar jugando a un nivel tan alto en el mejor básquetbol del mundo, comentó que "es lógico que jugar a los 40 en este nivel es mucho más llamativo. Lo trato de tomar con naturalidad lo más posible".

"Más allá de cuidarme en la alimentación y otras cuestiones, también existe la suerte, y el ambiente en el que estoy, respetado por mi entrenador (Gregg Popovich) y entiendo el sistema porque hace tanto tiempo que estoy.

Hay incontables variables que se juntaron para tratar de que yo esté hoy acá", sentenció.

Su familia y el básquet

Ginóbili indicó que sus hijos "ya entienden qué hace su papá", pero tardaron un poco en entender que Manu es un deportista reconocido, aunque ahora ya están conscientes de eso.

En ese sentido, dijo que sus hijos mellizos "les picó el bichito" del básquetbol y le preguntan bastante "porque les gusta la naranja", pero aclaró que no le insistirá a ellos sobre su futuro.

"Es muy raro, más esta semana porque tenemos cinco partidos de local y aparecieron en banda un montón de argentinos. Y la gente me pregunta si son amigos míos, y no pueden entender que 50 locos canten antes y durante los partidos", comentó.

Ginóbili dijo que "es algo que valoro y me encanta el esfuerzo, pero me avasallan y a veces no puedo estar con todos y es algo muy lindo".

Al analizar un poco el motivo porqué la gente se acerca tanto, argumentó que "puede ser la edad, el hecho de que no haya muchos referentes argentinos en la NBA y una combinación de sentimientos y oportunidades". (La Nueva. y NA)