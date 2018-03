Tornquist: para achicar gastos, la comuna se hará cargo de mantener el alumbrado público

Debido a la necesidad de achicar gastos, el municipio de Tornquist no renovó el contrato con la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist (CELT) y anunció que tomará a su cargo el servicio de mantenimiento y cambio de luminarias en la ciudad cabecera y localidades cercanas.

"Los números son los que mandan", dijo el intendente Sergio Bordoni.

"Tenemos que achicar los gastos y no hay que enojarse con nadie. No es una decisión caprichosa. Si no lo podemos hacer, buscaremos algo o lo privatizaremos de vuelta”, adelantó.

Bordoni sostuvo que la comuna tomará a cargo el servicio desde el 1 de abril, en un área que incluirá a Tornquist, Villa Ventana y Villa Serrana La Gruta.

Mencionó que su oferta para la CELT fue de 90 mil pesos mensuales, mientras que la cooperativa pidió 145 mil.

El jefe comunal contó que, sólo por el cambio de luminarias, el municipio abona por el servicio a la CELT 74 mil pesos mensuales más IVA, lo que da un total de casi 87 mil pesos.

"Lo que pretendía la cooperativa para el nuevo contrato se iba a 99.500 pesos -detalló-. Por la poda sobre el cableado pedían otros 38 mil pesos por mes más IVA. De esta manera, si sumamos los dos montos, se nos iban a 145 mil mensuales”.

“Por eso decidimos que vamos a comprar una hidrogrúa y contaremos con personal municipal idóneo en el tema para que lleve a cabo los trabajos”, completó.

Según calculó, la grúa costará unos 700 mil pesos, cifra que se espera amortizar en 9 meses.

"En materiales como luminarias, cables y respuestos, dicho por la misma cooperativa, el gasto mensual es de 18 mil pesos. Con estos montos reduciríamos los gastos en 120 mil por mes, lo que para la comuna representa mucha plata", remarcó.

Finalmente, Bordoni informó que desde el 1 de abril los reclamos por alumbrado público se podrán hacer al 4941075. A su vez, la comuna pondrá a disposición de los vecinos una aplicación para celular llamada Tornquist Reclamos.

Diferencias por los servicios sociales

Bordoni también se refirió a servicios sociales, en el que también existen discrepancias entre el municipio y la CELT.

“Es un tema puntual que también estamos tratando, porque hay gente que queda afuera del servicio y dieron de baja a carenciados por los que se pagaba. Espero que lo revean y no me obliguen a hacer algo distinto también ahí”, disparó. (Agencia Tornquist)