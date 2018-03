Las 6 claves para entender el escándalo mundial que se desató con Facebook

Facebook está en el centro de un escándalo enorme luego de que se conociera que la empresa británica Cambridge Analytica (CA) usó datos personales de millones de usuarios de esa red social con fines políticos, incluso en Argentina.

CA se especializa en comunicación estratégica y está relacionada con la campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se la vincula al desarrollo de software para predecir e influir sobre los votantes.

Esta mañana el Parlamento británico convocó al dueño de la red social, Mark Zuckerberg, para que dé explicaciones sobre el escándalo. Mientras tanto, Facebook suspendió temporalmente la cuenta de CA.

Los afectados

Son 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos. CA obtuvo en 2014 la información de esos usuarios y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, según revelaron el fin de semana en conjunto los diarios The London Observer y The New York Times.

La investigación indica que CA pudo crear perfiles psicológicos en 50 millones de usuarios de Facebook usando una aplicación de predicción de la personalidad que fue descargada por 270.000 personas, pero también recogió datos de amigos de usuarios.

La empresa negó el uso indebido de esos datos.

¿Aún existen esos datos?

Facebook y las autoridades tratan de determinar ahora si esos datos todavía existen. La firma radicada en Menlo Park (California) pidió a las otras partes implicadas en la polémica que se sometan a una auditoría como parte de su investigación para determinar si es cierto que los datos filtrados sobre sus usuarios aún existen, de acuerdo con un informe que recibió hace varios días.

"Si esos datos aún existen, sería una grave violación de las políticas de Facebook y una inaceptable violación de la confianza y los compromisos hechos por esos grupos", dice la red social, eliminó en 2015 la aplicación con la que se robaron los datos y exigió a todos los implicados que destruyeran todo lo recabado.

Los trapos sucios de CA

A la compañía implicada en el escándalo, Cambridge Analytica, se le atribuye no solo haber ayudado a Donald Trump en su campaña electoral sino también haber trabajado para la campaña Leave durante el referendum del brexit en el Reino Unido.

Ejecutivos de CA revelaron a dos periodistas encubiertos de Channel 4 News que usaban trucos y trampas para ayudar a sus clientes. El presidente ejecutivo, Alexander Nix, dijo que la compañía recurría a exespías, a sobornos e incluso a prostitutas. El objetivo sería luego usar esas imágenes.

En la conversación con los periodistas el ejecutivo llega a sugerir el "envío de algunas chicas a casa de un candidato". En concreto habla de chicas ucranianas. "Son muy hermosas, creo que eso funciona muy bien", afirma.

"Le ofrecemos una gran cantidad de dinero al candidato, para financiar su campaña, con esto lo desenmascaramos y lo publicamos en Internet". agrega.

Además presumen de la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses.

Una crisis existencial

Algunos especialistas creen que esta polémica va a provocar una crisis existencial en Facebook debido a cómo reúne y utiliza los datos de sus 2.000 millones de usuarios.

En el futuro Facebook y Google "tendrán que pedirles a sus usuarios más permisos para usar sus datos", asegura el profesor de la Parsons School of Design, David Carroll.

"Y mucha gente se negará, así que creo que esto tendrá un gran impacto en estas compañías", agrega.

Para el analista de Pivotal Research, Brian Wieser, estas revelaciones sacan a la luz "problemas sistémicos en Facebook" aunque no deberían tener un impacto inmediato en las finanzas de la red social.

Desplome en la bolsa

Tras la revelación de este escándalo, Facebook se desplomó en Wall Street. Aunque al cierre moderó su desplome ayer, terminó con una bajada del 6,76 %, su peor tropiezo en una jornada desde marzo de 2014.

Terminada la sesión, Facebook, que tiene una capitalización de mercado superior a 537.000 millones de dólares, arrastró a dos de los principales indicadores de Wall Street, el Nasdaq y el S&P 500, que perdieron un 1,84 % y un 1,42 %, respectivamente.

Además, contagió a otras grandes tecnológicas, como Alphabet -el paraguas empresarial bajo el que Google agrupa todas sus divisiones, que cedió un 3,03 %-, Amazon (-1,70 %), Netflix (-1,56 %), Twitter (-1,60 %) o Snapchat (-3,47 %).

Indignación política

En todo el mundo piden una investigación clara y explicaciones a Facebook. "Esta es una gran violación (de datos) que necesita ser investigada, y es obvio que estas plataformas (tecnológicas) no pueden autorregularse", dijo la senadora demócrata de Estados Unidos, Amy Klobuchar, quien se suma a los que creen que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, debe ir al Congreso a explicar lo sucedido.

En Reino Unido, el parlamentario Damian Collins, presidente de la comisión que trata los temas digitales, también dijo que exigirían explicaciones de Facebook y de CA. (La Nueva. y La Voz de Galicia)