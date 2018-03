Estados Unidos: al menos 3 heridos en un nuevo tiroteo en una escuela

Un tiroteo con varios heridos fue reportado en la escuela secundaria Great Mills de Estados Unidos, en el estado de Maryland, cuyas autoridades afirmaron que ya está "controlado" el incidente.

"Hubo un tiroteo en el instituto Great Mills. La escuela está sellada y el suceso está contenido. La oficina del sheriff está en la escena y habrá más información", indicó el Departamento de Educación del condado en su página web.

Por su parte, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, aseguró que están "observando de cerca la situación" y precisó que la Policía estatal "está en contacto con las fuerzas locales y lista para proporcionar apoyo".

"Nuestras oraciones son con los estudiantes, el personal de la escuela y los primeros en responder", escribió Hogan en Twitter.

Un estudiante del colegio citado por el diario The Baltimore Sun, Terrence Rhames, dijo que el tiroteo ocurrió en torno a las 8 de la mañana y relató que oyó disparos y vio a una niña "caer" mientras corría para escapar.

"Sólo agradezco a Dios por estar a salvo; quiero saber quién hizo esto y quién resultó herido" agregó el estudiante.

La cadena de noticias CNN informó que también el FBI está en la escena del incidente en Great Mills, localizada a unos 100 kilómetros al sur de Washington.

Además, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos local está en camino a la escena del tiroteo, según informaron en su cuenta de Twitter.

Here’s a look from the scene outside Great Mills High School in Great Mills, Maryland, which is currently on lockdown after a shooting at the school, St. Mary's County Public Schools says https://t.co/O0tm9C2l8X pic.twitter.com/2dJ05pghF6