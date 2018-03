Video: "Salir campeón es algo que me quita el sueño", dijo Fernando Caputo

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Los días de turbulencia, alerta y preocupación acabaron. Afortunadamente, Fernando Caputo pudo volver a sentarse en la butaca a tiempo y enfocarse de lleno en aquello que lo obsesiona y que tanto lo motiva a continuar acelerando a fondo, luego de 17 años de trayecto recorrido arriba de un Midget: ¡el título!

Para tranquilidad del Feti y quienes lo rodean, su pequeño hijo Valentín (5), recuperado de un serio problema de salud que lo mantuvo internado durante más de dos semanas, ya merodea nuevamente entre los fierros que su papá prepara en el taller, junto al grupo de mecánicos.

Aquella desafortunada y alarmante situación, que lo alejó de las pistas en la segunda fecha del playoff, pareció “condenarlo” en sus chances deportivas. Sin embargo, el segundo puesto conseguido hace una semana, sumado a todos los polémicos sucesos ocurridos, lo volvieron a catapultar a Caputo en la conversación y con serias chances de ser gran animador.

“Si no dejé de correr es porque todavía no pude salir campeón. De hecho probé y competí en un auto de pista (Ndr: Turismo Regional Clase 2) que por ahí me gusta más que esto, porque se disfruta más en familia. Pero nunca pude ni quise dejar el Midget, porque siempre estamos cerca del objetivo. Salir campeón es algo que me quita el sueño, así que seguiré hasta que sienta que no tenga más posibilidades”, confesó Feti.

“Esto es algo que nos gusta demasiado. Aparte de ir a correr y vivir con intensidad la competición, disfrutamos trabajar en el taller con los muchachos, con quienes formamos un muy lindo grupo. Nos juntamos, laburamos en el auto, comemos un asado, tomamos una cerveza y así. Nos apasiona a todos”, agregó el único piloto que participó de todas las ediciones de playoff.

—Cuántas cosas pasaron en todo este tiempo, ¿no?

—Pasaron un montón de años y de etapas, y obviamente ya no es lo mismo que temporadas anteriores. Uno está un poco más cansado, pero cuando llega noviembre te agarran las ganas de vuelta y se arma todo para encararlo bien y tratando de ser protagonista. Cuando empezamos lo hicimos con las sobras de los demás. Pero esto es otra cosa, el auto tiene lo mejor que hay para ir a pelear un campeonato.

—¿Sentís que ya debiste ser campeón?

—Sí, pero nunca tuvimos suerte en las definiciones; siempre se rompió algo. Hubo un año que estábamos muy firmes (Ndr: Estival 2015/16) y me acuerdo que en la fecha 15°, después de romper Claudio (Roth) y Esteban (Mancini), yo tenía el mejor tiempo para la semifinal y rompí el diferencial. A la otra fecha terminé en el podio y gané la última, pero pagué cara esa rotura y no se dio.

—¿Tu peor momento fue después del accidente con el auto rojo de Matías Salaberry?

—Sí, porque casi significa no poder volver a correr. Pasé mucho tiempo en la cama y sin poder caminar. La verdad que fue muy duro eso. Por suerte pude volver y fue ahí cuando hicimos el primer chasis con Fernando (Saldamando). Ese año, justo cuando arrancó el playoff, pudimos correr sin presiones, disfrutándolo muchísimo y logrando los mejores resultados. Me acuerdo que gané tres finales y que terminé con el “3”.

—¿Te sentís referente de la categoría?

—No. En eso soy medio raro, bastante parco. Yo hago esto porque lo disfruto y especialmente porque puedo hacerlo con los amigos y con la familia. No escucho las radios y no miro TV. Estoy enfocado en lo mío y no miro lo que hace o dice el resto.

La visión femenina

Jessica López, mujer de Fernando Caputo, supo estar frente a un volante y derrapar un Midget, durante una temporada estival. En ese sentido, uno asume que el rol de Jessi puede contribuir en el día a día del Feti, luego y previo a cada carrera.

“Lo bueno es que con el diario del lunes, ella siempre sabe y siempre tiene razón (risas). El 80% de las veces que hablamos de Midget terminamos discutiendo”, bromeó Feti.

“De todas maneras está muy bueno poder compartirlo con alguien que supo estar y que conoce de esto. Además, mis hijos lo disfrutan un montón. Teniendo al padre corriendo, y estando tan cerca de la pista, no ven la hora que llegue el viernes. De hecho, Valen me está diciendo que le faltan dos años para el Micromidget. Creo que va a seguir los pasos del padre”, redondeó Caputo.

A no perderse la cuarta

Con todo lo acontecido hasta el momento, el cuarto episodio del playoff promete sudor y lágrimas entre los 15 pilotos que conforman el mini certamen y que animan la emocionante y vibrante batalla por el campeonato.

La polémica exclusión de Esteban Mancini, que derivó en la renuncia de Hugo Álvarez al cargo de comisario deportivo, comprimió al máximo las posiciones y los puntajes. A tal punto que de Luciano Vallejos, el vanguardista, a Roberto Calahorra, quien cierra las posiciones, hay 25 puntos de diferencia con 81 unidades en juego.

A no perder de vista lo que puedan hacer el mencionado Caputo (ganador de la séptima en pista), Sebastián Burgos, Daniel Altamirano, Gustavo Zennaro y Luciano Franchi, los pilotos obligados a triunfar para cumplir con el reglamento deportivo.

Desde las 20:45, la decimosexta fecha del Estival, que tendrá a Walter Renero y Hugo Giménez debutando en la cabina de comisario deportivo, terminará de darle forma a la definición y de postular a los principales animadores.