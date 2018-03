De Villa Mitre a Estudiantes: Alexis Vega ya sueña con seguir gritando goles en La Plata

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

De Coronel Dorrego a Villa Mitre, Bahía Blanca. De Bahía Blanca a City Bell, La Plata. Ese es el mapa de Alexis Vega y sus sueños de convertirse en futbolista profesional.

Y Estudiantes de La Plata, un club lleno de historia, su lugar para que ese anhelo pueda hacerse realidad. Aunque falte, Alexis, con sus 18 años, ya está en eso.

Tan es así, que el fin de semana pasado, en su segundo partido en Reserva (ambos ingresando desde el banco) anotó su primer tanto con la casaca del "Pincha", en el triunfo ante Huracán por 2 a 0.

“Gracias a Dios me estoy adaptando muy bien, la llevo bien porque los compañeros son muy buenas personas y me lo hacen más fácil”, nos contó Alexis desde la pensión que el equipo platense tiene en el Country de City Bell. Un lugar "majestuoso", según él.

"Gracias a Dios entré y pude meter un gol para poder ganar. Yo estaba tranquilo, porque sé que todavía me falta; igual no viene mal para agarrar confianza ya que hacía mucho que no jugaba", dijo Vega.

Luego de gritar sus primeros goles en Independiente de Dorrego, y de pasos por Progreso de El Perdido y Huracán de Tres Arroyos, Alexis comenzó a recorrer los casi 100 kilómetros que separan Dorrego de Bahía, tres veces por semana (con su papá y su hermano), para venir a entrenarse a Tiro Federal en 2014. Hasta que los gastos se volvieron insostenibles, y al no poder quedarse en una pensión del club, decidió dejar de venir a nuestra ciudad.

Luego, quedó en una prueba en Villa Mitre ("el viernes 19 de febrero fue a la prueba y el lunes ya estaba en la pensión", recuerda Alexis sin dudarlo) y se instaló en las entrañas del club tricolor para comenzar a sobresalir en el mundo de la Liga del Sur.

Con destacadas actuaciones en sus categorías y en el Seleccionado de la Liga, rápidamente Alexis se empezó a ganar un lugar en el equipo de la primera local (fue clave en campeonato Clausura del año pasado con 8 tantos) y hasta debutó en el Federal A (en el empate ante Rivadavia en Lincoln, el 19 de octubre pasado).

Luego, el destino de la redonda lo depositó en la Reserva del "Pincha", luego de un primer contacto con Independiente de Avellaneda.

"El cambio más grande fue la distancia con la familia y en cuanto a juego también, fue un cambio grandísimo. Tuve que entrenarme mucho para ponerme a la par de los compañeros. La intensidad que tienen ellos acá, la rapidez para resolver las cosas. Acá están todos mas pegaditos, no hay espacios; hay que jugar sencillo. De a poquito me voy adaptando lo que es el fútbol de acá", admitió el "9".

Alexis llegó a Estudiantes el 3 de enero, para comenzar la pretemporada con Reserva al día siguiente. Y en tan poco tiempo, además de marcar su primer gol en Tercera, también se dio el lujo de ser parte del grupo de jugadores que suele subir a entrenar con el plantel de Primera.

"Me pone muy contento, trato de aprovechar esos días para agarrar la mayor experiencia posible de los jugadores de Primera. Miro a Pavone y Melano y cada vez que veo la práctica, o voy a la cancha veo lo que le pide el DT o lo que hacen", enfatizó.

--¿Y además de a ellos, a quién mirás?

--No tuve la suerte de verlo jugar, pero miro mucho videos de Youtube de Batistuta; es como un ídolo para mí. Y de hoy en día sigo mucho a Lautaro Martínez.

--¿Te comparan o te preguntan por él, por venir de Bahía?

--¡Nooo! Él está muy lejos ja ja, es muy grande. Pero siempre lo miro a él en los partidos, los movimientos que hace; me impresiona mucho. Además lo buena persona que es, es un ejemplo.

--¿Pudiste cruzarte con Juan Sebastián Verón (NdR: hoy presidente de Estudiantes)?

--Sí, pude relacionarme con él y la verdad que es una gran persona; que se te acerca a hablar. Se conoce a todos los chicos de las Menores, como de Reserva; eso sorprende. Me ha dicho que le meta y esté tranquilo, que no afloje aunque no me toque jugar porque estoy creciendo todavía.

Pese a tener contrato por tres años y medio más con la institución de La Plata (adquirió el 50% de su pase, con la posibilidad de quedarse con un 30% más), Alexis entiende que eso "no es motivo para relajarse; hay que meterle para poder llegar a lo que uno quiere".

--¿Por la vida que llevás, ya te sentís un jugador profesional?

--No, profesional para mí es estar con la Primera, yo todavía me siento un jugador que está progresando.

--¿Qué objetivos te pones a corto plazo?

--Principalmente seguir sumando partidos en Reserva, más minutos, y seguir mejorando. Y en un futuro poder estar en el plantel de Primera, es el objetivo más grande.