Concejo Deliberante: qué opinan los referentes de cada bloque sobre la despenalización del aborto

Los presidentes de cada bloque del Concejo Deliberante de Bahía Blanca dieron sus posturas y puntos de vistas sobre el debate de despenalización del aborto.

Tanto el debate del aborto como su despenalización se convirtieron en la temática más recurrente por los argentinos, agregando que ayer el presidente de la Nación Mauricio Macri alentó la posibilidad de que el Congreso incluya este tema en la agenda de este año.

"Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos", dijo Macri en la apertura de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

#MacriEnElCongreso "Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema [del aborto] en su agenda de este año" — La Nueva. (@lanuevaweb) 1 de marzo de 2018

En tanto, los máximos referentes de los diferentes bloques que conforman el Concejo hablaron con La Nueva. y dieron su versión sobre el tema:

Marcos Streitenberger (Cambiemos)

Para el presidente del bloque oficialista es "muy importante que se debata la despenalización del aborto en forma constructiva, pacífica y aceptando los diversos puntos de vista".

"Una vez finalizado dicho debate, podremos dar una opinión mas clara", dijo Streitenberger, quien admitió no tener una postura a favor o en contra, aunque "si está definido que va a existir libertad de conciencia" respeta la decisión que se asuma la persona.

"Lo veo muy positivo el debate y creo que se va a poder llegar a un buen punto de partida", cerró.

Roberto Ércoli (Frente Renovador)

"Estoy en contra de la despenalización y a favor de la vida", tiró el concejal Ércoli, que considera "lógico" que se dé un debate pronto.

"Estoy en contra pero entiendo que el debate hay que darlo. Una vez que esté planteado el tema, se verá qué rumbo tomar, a pesar de que no está a nuestro alcance, porque no es un tema legislativo de los distritos, sino del Congreso", detalló el edil que conforma el bloque unipersonal que sigue la línea política de Sergio Massa.

Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana)

"La posición nuestra es a favor de la despenalización del aborto", contó el concejal y presidente del bloque kirchnerista.

Para Quiroga "hay miles de mujeres que podrían salvarse y la ley no obliga a nadie a hacer lo que no quiere".

En cuanto a un posible debate en el Congreso, consideró que sería importante, pero "al oficialismo no le importa debatirlo".

"Cambiemos largó el debate para distraer las dificultades económicas. Mientras discutimos sobre el aborto, que está muy bien, corremos el riesgo de dejar de lado el dólar imparable, la inflación, los tarifazos, las pérdidas de empleo y los cierres de escuela, porque hay una situación gravísima con la educación", dijo el experiodista.

Y cerró: "Es una opinión compartida por los compañeros. No por una cuestión de delineamiento sino porque tenemos uniformidad de criterio".

Marcelo Feliú (Cumplir)

Feliú opinó en un texto sobre el tema y pidió un "debate serio y profundo".

"Me parece muy bien que exista un debate serio, profundo, que nos arroje claridad para adoptar una posición responsable. Personal e individualmente mi postura es contraria al aborto, pero también siento que no tengo derecho a imponer esa propia convicción a otros. Por lo tanto, me parece muy maduro como sociedad que se dé este debate, respetando la opinión y postura del otro porque se trata de un tema muy sensible".

"Es necesario que así sea porque se cruzan convicciones íntimas de cada uno, cuestiones constitucionales muy complejas, religiosas, bioéticas, sociales, económicas, sanitarias, ideológicas y hasta filosóficas. La penalización ha demostrado que no limita la existencia del aborto, y por el contrario, ha derivado en una considerable tasa de mortalidad materna, principalmente en los sectores más vulnerables. El debate serio debería arrojarnos claridad sobre las múltiples implicancias que tiene este tema y tomar la mejor decisión democrática como pais que aborde en forma integral este tema".

"Espero que si el Congreso decide avanzar no lo haga solo pensando en la despenalización, sino en toda la educación y asistencia previa indispensable para no tener que llegar a esa extrema decisión, es decir dándole a la mujer todas las herramientas que le eviten llegar a esa instancia, y si a pesar de todo esto, en sus particulares circunstancias decide avanzar, es porque ya se trata de una decisión personal, informada, íntima, individual y libre que no tenemos derecho a juzgar, sino simplemente respetar".