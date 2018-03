Estados Unidos: un tiroteo en una universidad de Míchigan dejó un saldo de al menos dos muertos

La Universidad Central Míchigan, en el norte de Estados Unidos, informó esta tarde que se registraron disparos en sus instalaciones, pidiendo a los presentes que se refugiaran y precisando que el sospechoso no había sido detenido.

"El sospechoso no fue detenido, la policía pide a todos [los presentes] que busquen refugio", dijo la Universidad Central de Michigan en una alerta en su página web y en Twitter, precisando que los disparos ocurrieron en el edificio "Campbell Hall" de esta facultad situada en la ciudad de Mount Pleasant.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.