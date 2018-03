Un verano con más incendios de campos que en los últimos 4 años

Por Claudio Rodríguez Kiser/crodriguez@lanueva.com

Si bien las estadísticas totales reflejan que el trabajo de los bomberos durante la época estival fue similar al de temporadas anteriores, la actual tiene la particularidad que en los primeros dos meses de 2018 se registraron más incendios de campos que en los últimos cuatro años.

Según un relevamiento dado a conocer por el comisario Pablo Elías Alfredo Gorosito, jefe del cuartel Central de Bomberos, se produjeron 29 siniestros en sectores rurales de Cabildo, Calderón, Bahía Blanca, Punta Alta y Tornquist.

El uniformado destacó que durante el verano de 2017 debieron sofocar 14, y que entre 2014 y 2016 se registraron apenas 7.

La combinación de altas temperaturas, la baja humedad provocada por la sequía y algunos sectores con abundantes pastizales habría sido el detonante de la situación.

"El trabajo fuerte dio comienzo a mediados de diciembre, con la tradicional época de incendios forestales, que no tiene acostumbrados a acudir a hechos no solo en Bahía, sino en diferentes sectores de la región", dijo Gorosito a La Nueva.

Agregó que “observando las estadísticas de nuestras intervenciones durante esta época, podemos determinar que existe una misma relación que los últimos cuatro años, aunque hemos notado que hubo un incremento del 100% en cuanto a fuego en campos”.

"Es un incremento importante en ese rubro. Después, todo lo que tiene que ver con lotes, baldíos, banquinas y basurales guarda las mismas estadísticas que años anteriores”, siguió diciendo.

Como se informara en ediciones anteriores, varios productores rurales de nuestra zona realizaron denuncias en la sede de la fiscalía y la Patrulla Rural, por lo que se está investigando el origen de los focos ígneos.

Los damnificados apuntaron a los trenes como el origen de las llamas.

En este sentido, Gorosito sostuvo que efectivos del cuartel a su cargo fueron convocados para realizar pericias y colaborar con la investigación.



“Durante 2017 tuvimos 281 intervenciones, mientras que en los dos primeros meses de este año llevamos 160. Hay mucha paridad en las estadísticas globales, aunque el incremento está en los incendios de sembradíos y eso nos generó una mayor preocupación”, indicó.

El jefe del cuartel Central destacó el trabajo de los dueños de campos que se preocuparon por realizar cortafuegos o tomaron las medidas necesarias para prevenir estos hechos.



Temporada difícil

Néstor Fabián Fabrizi, titular del cuerpo de Bomberos de General Cerri, sostuvo que fue una temporada con “pocas lluvias, mucho calor y una carga de fuego muy importante”.

“Sabíamos por los pronósticos del Inta que iba a ser una temporada difícil, ya que la carga del fuego no había bajado tanto y las temperaturas iban a ser extremas. Los principales focos de trabajo estuvieron en sectores como Chasicó y Nueva Roma, en la jurisdicción de los tres partidos (Villarino, Tornquist y Bahía Blanca)”, señaló.

Por su parte, Hugo Colace, jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Ingeniero White, detalló que “durante la segunda quincena de diciembre tuvimos 220 intervenciones de pastos. Después, durante los dos primeros meses del año, tuvimos otras 350”.

“Esperábamos un verano caluroso y seco, aunque quizás no tanto como fue. También creemos que la gente aún es negligente y no se toman las precauciones necesarias", finalizó diciendo.

El factor climático

Daniel Dodero, titular de Satelmet, aseguró que "si bien hubo tormentas, fueron de manera aisladas". No obstante, señaló que hubo una humedad relativamente baja y altas temperaturas que posibilitaron la producción de incendios forestales.

Para el meteorólogo los valores de lluvias estuvieron normales y “la mayor causa de los incendios fueron las altas temperaturas con muy baja humedad. Bahía tiene una muy rica historia en días calurosos, amén de otras condiciones que generaron este aumento de incendios en campos”.