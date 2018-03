Calentando motores....otra vez

El prematuro lanzamiento del operativo reelección que no resuelve ninguna incertidumbre. En el caso de la Provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal no enfrenta competencia interna. Claramente, eso también refleja el “predominio de los liderazgos macristas” en la alianza Cambiemos. De algún modo pone al descubierto que, otra vez, se pone a la política en primer plano en un año no electoral.

”Vidal resume todo lo que está bien de la política y refleja lo que la gente le reclama a la clase dirigencial: “hechos, transparencia, gestión y empatía” alegó el jefe del bloque de senadores de Cambiemos, Roberto Costa, inesperado portavoz de campaña para la reelección 2019 de la mandamás bonaerense. La estrategia comunicacional en calle 6 se rige por el manual de estilo, Jaime Durán Barba.

Justo para el arranque formal del otoño, la administración Vidal convocó a los gremios docentes. Algunas especulaciones hablan de una presunta “mejora” en la oferta salarial para el miércoles próximo. Inicialmente, la Provincia dejó trascender que no piensa moverse del 15 por ciento en cuotas y sin “cláusula gatillo” en relación a la evolución mensual de la inflación prevista para este año.

La Gobernadora viene de una reunión con el jefe de Gabinete macrista, Marcos Peña, en la Casa Rosada, en la que hablaron de la la marcha del Pacto Fiscal y de la dura negociación con los sindicalistas docentes en ámbito bonaerense, de algún modo, emparentada con la coyuntura económica nacional.

Se sabe. Los maestros ya evalúan “medidas de protesta” mientras esperan una oferta “superadora” que permita oxigenar la negociación paritaria. Creen que la PBA pretende un recorte en términos reales de los salarios en línea con la promesa de reducir el déficit fiscal.

Scioli, citado

Hablan en las diagonales que Daniel Scioli reapareció mediáticamente con el periodista Luis Novaresio y 24 horas después lo citaron a indagatoria. Casualidades propias de la coyuntura política. El ex gobernador fue convocado por la justicia penal platense, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en áreas de la salud.

“Nos hicieron creer que hacer se trataba de cortar cintas e inaugurar edificios nuevos. Hacer es estar y poner los recursos donde no se ve, pero donde tienen que estar cuando más los necesitamos", había apuntado días antes Vidal tras anunciar el “plan integral de guardias” para que en todos los hospitales bonaerenses se hagan diagnósticos rápidos que permitan la atención de emergencias.

“Reconstruir la Provincia también requiere Justicia por su vaciamiento”, festejó el “lilismo” legislativo a partir de la denuncia por la que Scioli tendrá que explicar cómo utilizó el dinero.

Cambiemos también se subió a la declaración indagatoria criticando la gestión de Scioli a la que se calificó con la palabra “desidia” para definir la visión que el sciolismo tuvo en torno al desarrollo de políticas públicas que garanticen una normal prestación sanitaria.

Sin anchas avenidas

Oposición autentica. Una de las claves del funcionamiento legislativo será la consolidación del armado opositor. Desde lo gestual, el kirchnerismo de Unidad Ciudadana ya formalizó lo que seguramente sea su forma de actuar en el período de sesiones venideras. Por un lado, disputará palmo a palmo la conformación del quórum y no dejará lugar a “dobles interpretaciones” sobre las votaciones.

Botón de muestra. A fines del año pasado, la senadora ultra K, Teresa García, exigió votación nominal para los proyectos que significaban pérdida de derechos adquiridos de los trabajadores: modificación del régimen de ART y cambios en las jubilaciones del Bapro, por ejemplo. El objetivo de UC es que no existan “anchas avenidas” por las que se escurran votos que terminen habilitando la aprobación de las leyes que exige el oficialismo de Cambiemos. En ese esquema, el bahiense Federico Susbielles, de muy buena llegada con García, se perfila como una figura en “ascenso”.

Es lógico imaginar que los debates por venir serán una réplica de aquellas disputas en los recintos parlamentarios. El gobierno de Vidal insistirá con “recortes” en áreas clave como Salud, Educación (inexplicable cierre de bachilleratos de adultos) y en el ámbito laboral (se acumulan denuncias por maltratos y amenazas en la administración pública)

La oposición ya se anotó algunos porotos y forzó una marcha atrás con las medidas a fuerza de movilización gremial y “guerrilla” en las redes sociales.

Los números no acompañan a Unidad Ciudadana en la Legislatura, algo más holgado en Diputados pero sin posibilidad de impedir el quórum en Senadores frente a la mayoría “amarilla” de Cambiemos. Pero el juego está abierto a la posibilidad de la unidad entre los peronismos con representación parlamentaria. Y en ese tablero hasta legisladores del Frente Renovador se anota con el peronismo “dialoguista”.

De hecho, el “massista” diputado por la Sexta, Pablo Garate, ya coquetea con una foto política junto al jefe del PJ bonaerense, Gustavo “Tano” Menéndez.

Después del Congreso Provincial del PJ bonaerense en Hurlingham y el Encuentro de la Militancia que se realizó en La Pedrera, San Luis, varios legisladores coincidieron en la idea de que comenzó a consolidarse una unidad del peronismo, que incluya a todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones sociales y que tenga como eje a los trabajadores para lograr “la mejor síntesis” de cara al 2019.

También el PRO macrista juega fichas en distintos casilleros. El responsable de Vidal en el organismo previsional bonaerense (IPS) Christian Ribaudo, ya también “trabaja sin misterios como heredero” para escalar en la estructura institucional de Boca, presuntamente con el “ok” del empresario del juego y dirigente de AFA, Daniel Angelici. En la actualidad, Gribaudo es secretario general de los “Xeneizes” mientras que el ministro de Justicia, Gustaco Ferrari es vocal titular.