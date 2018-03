“Si no ganaba el título, me iba a tomar un año sabático”, contó Claudio Roth

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Sin cassette, sin pelos en la lengua y sin nada que ocultar. Así fue, es y será Claudio Roth, el nuevo rey del Midget. Nada ni nadie cambiará su forma de ser y expresarse; ni siquiera la obtención de la tercera corona conseguida el viernes.

Mate de por medio, el Ruso, nacido en Villa Regina el 8 de mayo de 1977, se explayó largo y tendido en la redacción de “La Nueva.” acerca del nuevo éxito que le permitió acrecentar su figura en la historia midgista y todo lo que envolvió a su participación en el Campeonato Estival de Midget 2017/18.

“Cuando todo termina, especialmente este campeonato con el título logrado, uno se desahoga más de lo que disfruta. Particularmente, este certamen se me hizo muy largo; inclusive para mi grupo de mecánicos. Con uno de ellos (NdR: Martín Ventimiglia), siempre bromeábamos cuando terminaban las carreras diciendo 'bueno, faltan tantas para que termine' (risas)", contó.

"Después de tantos años en la categoría y de haber pintado tantos números bajos, uno no tiene otro objetivo que buscar el campeonato. A esta altura, el único incentivo que nos lleva a correr es el título", agregó.

—¿Por qué hubo tantos altibajos?

—Porque tuvimos demasiados problemas con el auto; a tal punto que hubo que ir a otros talleres a tratar de solucionarlos. Por suerte trabajo no faltó y se le encontró la vuelta. Mientras no se paró, el andar fue impresionante; se logró una excelente tracción, conjuntamente con los neumáticos y el estado del piso. Siempre dije que el gran cambio que se logró en la pista me favoreció mucho.

"Siempre estuve contento porque, a pesar de todo sabía que estábamos en el camino correcto. Tampoco pensamos que el auto se iba a romper tanto. Por suerte haber ganado rápido (NdR: en la sexta) nos alivió y permitió probar y descartar cosas que le caían mal", profundizó.

—¿Diferencias entre los tres campeonatos ganados?

— El primero fue algo inexplicable. Esa sensación de cuando lo lográs por primera vez es realmente increíble. Con el segundo, la sensación pasó a ser de más tranquilidad. Y ni hablar con el tercero, que obviamente se festejó por todo el trabajo que se hizo, que más que disfrute nos generó un gran alivio y desahogo.

"A veces esto te cansa un poco, pero cuando está por empezar el show uno vuelve a juntar ganas. Igualmente si no ganaba el título me iba a tomar un año sabático", confesó.

“Juré nunca más subirme a un Midget”

Corría febrero de 2012 y Claudio Roth era uno de los diez integrantes y animadores del primer playoff en la historia del Midget.

Su candidatura al título en aquella temporada se esfumó repentina y prematuramente, como consecuencia de un accidente sufrido en la decimosexta fecha del Estival 2011/12 que le causó una doble fisura de la vértebra cervical.

"En ese momento lo tomé como un vuelco más; de hecho me bajé solo del auto y caminé hasta boxes como si nada hubiese pasado. Después me empecé a sentir mal, teniendo una sensación de quemadura en el cuello, y ahí me di cuenta que algo no andaba bien", detalló.

"Mis mecánicos me vieron mal y llamaron a la ambulancia. Cuando me llevaron al hospital, me dijeron lo que tenía después de hacerme los estudios y que debía quedarme unos días internado en terapia intensiva, pensé lo peor. La lesión estaba y hubo que guardarse mucho tiempo", recordó.

"Fue una situación muy fea. En esos días que estuve internado juré nunca más subirme a un Midget y hacer otra vida. Al tiempo de cumplir bien con el reposo y la etapa de recuperación, después de estar tres o cuatro meses en la cama con el cuello ortopédico, logré una buena recuperación y eso me llevó a pensar en volver a correr", redondeó.

Pierna o pelota...

“Si hay que pegarle y revolearla bien lejos, se hace”. Uno de los pasatiempos de Claudio Roth es la redonda. De hecho, actualmente integra la plantilla de un equipo de Liga Comercial, donde juega actualmente en posición de zaguero central. Además es hincha confeso de River, he de ahí el famoso festejo a lo Ignacio Scocco (ver foto).

Nada de lujos

"Juego en 'Perfumería Paris', de la Liga Comercial. Soy defensor y nada de buen pie. Si hay que pegarle y revolearla bien lejos se hace, y en lo posible que sea a favor y no a un contrario. Además sigo mucho a River. Haberle ganado a Boca el miércoles curó lo mal que veníamos".

Cambio de rumbo

"La idea era correr en Speedway. De hecho, cuando era chico, corrí un par de carreras en Santa Teresa, cerca de Guatraché, con una moto 50cc. En esa época hubo un par de accidentes feos y no quedó otra que descartarlo. Me vieja, automáticamente, me dijo: 'Moto no, buscate otra cosa'".

Inicios

"Antes de cumplir 15 años empecé a trabajar en un taller de electricidad y uno de mis compañeros era mecánico de Walter (Renero) y me arrimó al taller. Un día hubo una vacante, así que me pusieron la remera y a empujar".

La anécdota

"Cuando debuté (NdR: Estival 1996/97) vivía en el Noroeste y como no tenía trailer me iba andando a la pista. Eran unas 15 cuadras, con escape libre y mi hermano de escudero atrás. Había que salir último para asegurar la vuelta a casa (risas)".

Presente del CMS

“Lo que está pasando no es bueno, porque la disputa por la institución conlleva un montón de cosas feas. El club es de los pilotos, eso se sabe y hay que respetarlo. Por eso digo que ante este problema de un socio sí, el otro no, que no te dejan pagar, que no estás habilitado a votar, etc., lo tienen que definir únicamente los pilotos rankeados”.

“Si la comisión es mala, el que se perjudica es el piloto y viceversa. Así que directamente tendríamos que votar nosotros y que se terminen los problemas”.