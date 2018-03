Bahienses en España opinaron del escándalo en Bélgica

Por Ricardo Sbrana / rsbrana@lanueva.com

Las repercusiones sobre el partido que privó a España de clasificar en forma directa al Mundial de rugby Japón continúan.

Como informamos ayer en nuestra web, el árbitro de Bélgica 18-España 10 tuvo que retirarse escoltado al ser perseguido por los rugbiers del perdedor.

El árbitro Vlad Iordachescu es de Rumania, el mismo país que, con ese resultado, logró la clasificación directa al Mundial de 2019 en el Rugby Europe Championship.

Los principales diarios deportivos presentaron hoy el tema en pequeños recuadros en sus portadas, en las que predominó la foto de Cristiano Ronaldo por los 4 goles de Cristiano Ronaldo en el 6-3 de Real Madrid. Inclusive Agustín Pichot, número 2 de World Rugby, recibió vía Twitter numerosos pedidos y consultas de revisión de la actuación del réferi.

Por ello para conocer más de cerca la mirada de esta polémica que sacudió los valores del rugby mundial, “La Nueva.” consultó a algunos bahienses que militan en clubes de España.

“Lo que da al debate es que el presidente del rugby de europa es rumano, el vice es rumano... España se jugaba la clasificación directa al Mundial y dejaba afuera a Rumania, luego de un partido que España le había ganado en casa. Además, la Federación Española había pedido hace un mes, con justa postura, que se cambiara la terna con el árbitro rumano”, dijo Bruno Mercanti, hooker de Gernika de País Vasco.

“Pero no autorizaron el cambio y fue árbitro rumano, líneas rumanos, 28 penales que le pitó a España, 8 que nada más le pitó a Bélgica... Luego, la actitud de los belgas, saliendo todo el tiempo agresivos, pegando, al límite del penal y nunca una amarilla. Además festejaron el triunfo como la final del mundo. Un entorno muy raro, muy atípico. Ahí hubo mano, más allá de un mal arbitraje”, agregó el ex jugador de Argentino.

Zabaloy: “Lo ganó Bélgica”

Gregorio Zabaloy, jugador de AVIA Eibar en División de Honor B, cree que España falló el planteo y que Bélgica lo ganó con justicia.

“No quiero quedar como un purista del rugby, pero todos sabemos que cuando vamos a un partido con un arbitraje que puede llegar a ser un poquito discutible, hay que ganar por muchos puntos. Si ganás claramente, no hay árbitro que valga. Y viendo el partido, me di cuenta que los belgas estuvieron muy fuertes, usando jugadores del torneo francés. Ellos plantearon un partido muy duro. Por ejemplo llegaban siempre primeros a pescar en los rucks, empujaron más en los scrums... En la cancha al partido lo ganó Bélgica. Viendolo en frío, queda claro que España no hizo la diferencia para ganar, claramente”, afirmó Zabaloy.

“Uno evalúa los ciclos por los resultados. Y si España clasificaba al Mundial, todos iban a aplaudir. Ahora si no consiguen el resultado surgirán comparaciones. Además del juego del equipo, hay que evaluar el planteo del entrenador. Porque si ves que las cosas no salen, es trabajo del técnico cambiar el planteo en el entretiempo”, afirmó el segunda línea.

El seleccionado de España se caracteriza por contar con extranjeros en su plantel.

“No importa cuán españoles son. Es gente que tiene la ilusión de jugar un Mundial por ese país. Y acá me surge la comparación con el trabajo que hizo Uruguay, que irá al Mundial. Participarán con todos jugadores uruguayos y habiendo mejorado ellos como unión, después de construir un centro de alto rendimiento, de viaticar a los jugadores y de participar en los torneos del interior de argentina. El camino fue más largo, pero les dio resultados”, dijo Goyo.

Chorny: “Una vergüenza todo”

“Me parece un vergüenza todo. Cómo encararon los jugadores al referí... No es la imagen del rugby. Nos creemos distintos a otros deportes, pero estas cosas no hacen bien. Si dirigió como dirigió, no son los jugadores quien lo van a corregir. Hay que cuidar lo que nos hace fuertes, que es el espíritu de este deporte”, dijo Marcelo Chorny, ex entrenador del seleccionado de la URS y de Mar del Plata y actual DT de Real Oviedo en el ascenso de España.

Veredicto de árbitro: "Cometió errores"

Juan Vigier, responsable de referato de la Unión de Rugby del Sur, lógicamente se opuso a la forma en que fue increpado Iordachescu.

“No se puede increpar al árbitro de esa manera. El partido ya terminó, ya se cobró, no hay vuelta atrás... No es el sentimiento del rugby. Con respecto al arbitraje, y desde mi perspectiva de evaluador tras haber visto el video, Iordachescu cometió errores. Pero estaba muy convencido de lo que cobraba”, dijo Vigier.

“Para evitar cualquier pensamiento erróneo, Europa Rugby debió cambiar la designación porque se jugaba algo tan importante como el acceso a la Copa del Mundo”, agregó.

La FER revisará el partido

La Federación Europea de Rugby (Rugby Europa) emitió hoy un comunicado en el que asegura que siempre "ha operado con los más altos estándares en la selección de los árbitros de los partidos" y que de momento no comentará nada sobre el Bélgica-España hasta que no se complete la habitual revisión. De todos modos, bajo presión de World Rugby anunció que hará una revisión de lo ocurrido el domingo en Bruselas.

La entidad tampoco hizo caso al reclamo de la Federación Española y adujo que la designación había sido fijada con varias semanas de antelación, que el árbitro forma parte del panel de RE y que, por tanto, no podían modificarla. Sí se cambió al 'Match Commissioner', que pasó a ser el francés Michel Arpaillange.

Tanto el presidente de la Comisión de Árbitros de Rugby Europe como el Match Commisssioner del encuentro disputado este domingo entre Bélgica y España en Bruselas advirtieron al árbitro rumano que su actuación sería analizada detenidamente y que esperaban de él un arbitraje totalmente neutral.