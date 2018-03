“Lo vi muy bien”, dijo Nicolás Blandi sobre Guido Villar, arquero de Olimpo

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Cuando atendió su teléfono celular pidió perdón y aclaró que no quería hacer ningún tipo de entrevista.

Habló rápido y sin pausas, y ante mi insistencia, Nicolás Blandi, capitán y goleador de San Lorenzo, aceptó definir, en pocas palabras, al arquero de Olimpo Guido Villar, quien el último sábado hizo su debut en Primera división en el Nuevo Gasómetro.

“Lo vi bien, con pinta de arquero. Es un joven con mucho camino por recorrer. Creo que puede llegar a tener un gran futuro”, señaló el 9 azulgrana, autor del segundo tanto de su equipo, que venció claramente al aurinegro 2-0.

“Tuvo atajas de mérito y no se achicó en una cancha grande y con todo el marco en contra. Lo felicité y le dije que siga para adelante”, admitió el ex Boca, quien reconoció que “San Lorenzo jugó el mejor partido del año”.

“Fue el encuentro donde más situaciones generamos. Estamos bien, dispuestos a seguir descontando la ventaja con Boca”, indicó el delantero.

A propósito de Guido, contó parte de la historia que lo hizo emocionar apenas finalizado el cotejo frente al “Ciclón”.

“Cuando caminé hacia el centro de la cancha, vino Navarro (Nicolás, golero de “Sanlo”), me abrazó, me felictó y me regaló su buzo. Es un gesto que no me olvidaré en mi vida”.

Villar, de 20 años y 1,92 de estatura, es el tercer cuidapalos bahiense en debutar en la máxima divisional del fútbol argentino. Antes lo habían hecho Walter Sarti (un cotejo en el Clausura 2005) y Ezequiel Viola (4 presencias en el torneo Unificado 2015).