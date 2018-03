Video: "Te puedo cubrir el mes", el intento de Centurión para "arreglar" con los agentes de tránsito

El futbolista Ricardo Centurión volvió a quedar envuelto en un escándalo luego de pasar 2 semáforos en rojo en un corredor escolar, negarse a hacer el control de alcoholemia e intentar sobornar a los agentes de tránsito.

"Te puedo cubrir el mes", le dijo al que estaba al mando del operativo que terminó con el secuestro de su vehículo en el centro de Lanús.

Todo ocurrió alrededor de las 8:10 y según el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, "la actitud irresponsable de Centurión "podría haber puesto en peligro la vida de los chicos que iban a clases".

Es el primer escándalo de "Centu" como jugador de Racing.

Centurión: "¿Por qué a mí? Pasé dos semáforos en rojo".

Policía: "Por lo de la escuela. ¿Tenés alguna urgencia médica o te ibas a tu casa?

C: ¿Por qué médica si no estoy enfermo? ¿Te hacés el chistoso? Sos más grande que yo y te hacés el chistoso conmigo. Iba para mi casa no tengo ninguna urgencia médica. ¿Le preguntás a los transas si tienen alguna urgencia médica? ¿Te agarrás a tiros con ellos? Entonces no me preguntés a mí si me tengo que escapar. Me lo estas sugiriendo".

P: "No, estás equivocado. ¿Qué necesitabas hablar conmigo?"

C: "Si podemos arreglar. Te puedo cubrir todo el mes yo".

P: "No, arreglar nada".

El delantero fue protagonista de varios escándalos cuando pasó por Boca Juniors entre 2016 y 2017 y su conducta fue lo que hizo que la dirigencia Xeneize decidiera no continuar su vínculo con él.