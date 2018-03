Yago por América: 7 años de aventuras arriba de una moto

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Le dicen Yago desde chico, por ser tan salvaje como el personaje de una telenovela. Pero su nombre real es Ricardo Damián Lorenz, tiene 29 años, nació en La Calera (Córdoba) y desde hace 7 lleva una vida nómade, a bordo de una moto que lo llevó, barro y nieve mediante, por los lugares más bellos del continente.

“La idea surgió cuando tenía 20 años, intenté que me acompañaran algunos amigos pero a esa edad todos estaban en un momento bisagra de estudio o de trabajo y al final me terminé yendo solo. Salí a los 22, el 7 de enero de 2011. Los primeros cuatro días me tocó lluvia, como si algo me quisiera frenar, pero en un viaje sin rumbo ni destino, de la lluvia no me iba a salvar, así que seguí”, explicó en su paso por Bahía Blanca.

Luego de renunciar a un aserradero y juntar el equivalente a 10.000 pesos actuales, tomó su Honda Biz --de baja cilindrada para un viaje así-- y se echó a andar.

“Mi primer objetivo era Machu Picchu, pero como la entrada era muy cara y mis ahorros ya se iban terminando, preferí gastar la plata en nafta que me permitió llegar hasta Ecuador”, recordó.

Los trabajos, luego de pasar por más de 15 países, fueron de lo más diversos: restaurantes, hoteles, obras en construcción, pintura, techista, entre otros.

“Pelé papas, lavé copas, aprendí a hacer artesanías y hasta hice fotografía, sin ser fotógrafo y sin tener una gran cámara”, admitió.

Pero las épocas de comodín laboral parecen haber terminado. Luego de años llenando cuadernos con una birome, cuatro meses en México -–su estadía más prolongada-- le permitieron ahorrar lo suficiente para una cámara de fotos y una computadora.

“Escribí mi libro y mi guía de viajes. Lo terminé de editar en 2017 y hoy lo voy vendiendo por donde paso, con eso y con las conferencias ya me puedo sostener económicamente”.

A las Bizcachas (1 y 2), como les llamaba a sus motos de baja cilindrada, en enero de este año las reemplazó un vehículo un poco más adecuado para recorrer el continente más extenso de punta a punta.

“Me invitaron a una exposición de motos en Gualeguaychú y ahí la gente de la marca Jawa RVM me regaló una moto de mayor cilindrada. Es muy lindo que me reconozcan de esta forma”.

Su estadía en Bahía fue de apenas un día, pese a que le hubiera gustado quedarse más.

“Gracias a las redes sociales -–tiene 47.000 seguidores en el Facebook 'Yago por América'-- uno puede compartir el viaje, conocer gente muy amable y hacer más ameno y hasta económico el viaje. La verdad es que en cada ciudad o pueblo a los que voy duermo en la casa de alguien que me invitó gracias a Facebook”.

Su idea, luego de llegar a Ushuaia, es volver a Buenos Aires para sacar la visa estadounidense y encarar, esta vez sí, el viaje hasta Alaska.

Sobre sus planes a mediano y largo plazo, sostiene que piensa seguir viajando durante muchos años y que, “aunque probablemente la vida no le alcance”, por qué no, dar la vuelta al mundo en dos ruedas.

“Si algún día llego a asentarme en un lugar me gustaría poner un taller de equipamiento de motos y asesoramiento de grandes viajes”.

Cuando se le pidió un mensaje a aquellos que dudan o no se animan a encarar la aventura de sus vidas, aconsejó: "No hay que esperar el momento ideal porque a veces nos pasamos la vida esperándolo. Siempre vamos a encontrar un pero, cuando queramos salir ya será tarde porque tenemos un hijo, nos enfermamos o se nos murió el abuelo, lo importante es salir ahora porque la vida se pasa rápido”.