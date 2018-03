El censo sobre el arbolado no llegó a los principales paseos públicos

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

A pesar de que una ordenanza municipal lo exige desde hace casi 3 años, el censo de arbolado bahiense avanza a paso lento y lo más grave es que los árboles de los espacios públicos más importantes de la ciudad no se encuentran relevados por la Dirección de Parques.

Así lo muestra el mapa que publica el Municipio en Gobierno Abierto, donde se puede observar que en tres años apenas se contabilizaron 2.600 árboles de la ciudad.

El dato más curioso es que ninguno de los censados se encuentra en el Parque de Mayo, el Independencia o en la Plaza Rivadavia, los espacios verdes más concurridos de la ciudad.

Días atrás la rama de un centenario aguaribay de la plaza central se desprendió y golpeó a un chico de 8 años en la cabeza y el problema del arbolado urbano volvió a estar en el centro de la escena.

El libro "Patrimonio Verde", publicado en 2011 por la Municipalidad, ya destacaba que esos ejemplares estaban afectados por un insecto parásito llamado cochinilla cerosa, el cual le quita fortaleza al alimentarse de la savia de la planta.

Además recomendaba realizar podas y el uso de pesticidas para curarlos, aunque se desconoce si se realizó alguna intervención.

“La Nueva.” se comunicó y preguntó por las intervenciones a la actual directora de áreas verdes, Elena Díaz, aunque no respondió mensajes ni llamadas.

En 2013 un informe de profesionales municipales aseguraba que los árboles del Parque de Mayo resultaban peligrosos para las personas y que una gran cantidad de los 7.000 ejemplares de aquel entonces se encontraba enfermo o en mal estado.

El 5 de marzo de 2014, un pino que según pericias judiciales llevaba seco entre 10 y 15 años, golpeó a la adolescente Daiana Herlein en la cabeza y le provocó una muerte inmediata.

En noviembre de ese año, un vecino llamado Manuel Pan sufrió un fuerte traumatismo de cráneo y fue asistido en el Hospital Municipal por una rama que se desprendió en el sector de juegos cercano a la pista de bicicross.

Ambos hechos provocaron un conflictivo año para el entonces intendente Gustavo Bevilacqua y la sanción de varias medidas que a 4 años no parecen haber dado buenos resultados.

Las tareas en el censo se realizan con la colaboración de decenas de vecinos que mediante una aplicación para teléfonos celulares llamada “Bahía Arbolado” suben fotos de los ejemplares.

De esa forma avisan al personal de la comuna para que vaya a constatar de qué especie se trata y sobre su estado. Cuando la aplicación comenzó a funcionar, en noviembre de 2016, había contabilizados unos 400 árboles.

Por el momento se puede ver que el barrio Universitario, sobre todo las calles Córdoba y Perú, entre Alem y y Zelarrayán, el Centro, Napostá y Tiro Federal y en inmediaciones al Parque Independencia, son los sectores de mayor intervención.

En menor medida aparecen zonas aisladas del barrio Noroeste y Vista Alegre, y aledañas al Parque de Mayo. De todos modos se pueden observar muy pocas fotografías de cada especie.

Entre las variedades se destacan los fresnos americanos, pinos, acacias y jacarandáes, entre otras 60 especies.

La idea de contar la cantidad y variedad de árboles de nuestra ciudad fue incluida en la ordenanza de Gobierno Abierto, aprobada por el Concejo Deliberante en abril de 2015.

Entre los motivos que impulsaron su incorporación se mencionó la necesidad de tener datos sobre la cantidad de ejemplares, información sobre las especies, su estado general y la presencia de problemas fitosanitarios, ya que ese conjunto de datos permitiría diseñar políticas referidas al tema.