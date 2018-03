Le diagnosticaron cáncer e inventó algo para no dejar de sentirse linda y canchera

¿Y ahora qué hago?, decía yo. Me internaron, me hicieron estudios y por suerte me perdí el partido de River con Talleres, que nos ganó 4 a 0.

A Carmelo Bustelo le "daba cosa" usar peluca cuando se tuvo que someter a un tratamiento por el cáncer que le diagnosticaron el 28 de octubre del año pasado. Con 21 años, no tuvo mejor idea que crear su propia marca de turbantes para que las mujeres que viven una experiencia como ella "se sientan lindas y cancheras".

"Por tos y resfrío ya había ido a dos profesionales y los dos me dijeron que se trataba de una alergia y me dieron un puf", cuenta la joven de 21 años que nació en Buenos Aires y se vino a los 10 a Bahía, donde vivió toda su adolescencia hasta que decidió volver a Capital para estudiar Arquitectura en la Universidad de Belgrano.

Pero la tercera fue la vencida. Después de una tarde de estudio con amigas, Carmela decidió ir al sanatorio de Mater Dei, en el barrio porteño de Recoleta, para una nueva consulta. No quería ir sola por lo que llamó a Fernando, su papá, y se hizo un análisis de sangre y una tomografía. En el informe decía que había una masa y la médica decidió internarla porque estaba comprimiendo un pulmón.

El que abandona no tiene premio 💪🏼💪🏼🙌🏼 Una publicación compartida por carmela (@carmebustelo) el Oct 29, 2017 at 6:44 PDT

Estuvo una semana internada, se fue un viernes y el martes su médica le informó que tenía linfoma de Hodgkin, una malformación de las células cancerígenas en los ganglios linfáticos.

"Dentro de todo es lo más leve que podía ser. La manera de tratarlo es por protocolo y son 12 quimioterapias, está estudiado y es 99 % curable", dice en diálogo con La Nueva..

Hoy ya lleva hechas 9 quimioterapias. De hecho, en la cuarta ya se le había achicado más del 50 %.

— ¿Cómo surgió la idea de crear tu propio emprendimiento?

— Todo empezó cuando mi psicóloga, que ya había pasado por esto, me dijo que tenía unos turbantes re lindos y me los prestó. Me los empecé a probar, me coparon mal y los usé todo el verano. Tenía cinco turbantes y le dije a mi mamá de conseguir un modisto y mandar a hacer turbantes y vinchas. A mis amigas les encantaban, me preguntaban dónde las compraba. Y ahí fue cuando dije: "Chau, tengo que hacer y venderlos".

A Carmela le da cosa usar peluca sola, aunque antes de empezar con la quimioterapia se cortó el cabello hasta los hombros e hizo una con su propio pelo.

— ¿Y cuándo arrancaste definitivamente con el proyecto?

— No me olvido más. Un martes había tenido la quimio y el miércoles a la noche decidí abrir una cuenta en Instagram con una publicación explicando mi historia. La ilustré con algunas fotos de los turbantes. Me fui a dormir y al otro día me levanté, agarré el celular y tenía 1.500 seguidores. No lo podía creer. Mis amigas lo empezaron a compartir, se difundió y resultó que un montón de personas le mandaba a gente famosa para que comparta. Se ve que les gustaba la historia. El único problema era que tenía 10 turbantes nada más, ja ja.

Su marca se llama Las Cholas, por su apodo, y en la red social ya cuenta con alrededor de 6 mil seguidores. Hizo su primer Showroom en Bahía, un día de semana y de 16 a 21, pero tuvo un percance inesperado: a las dos horas se quedó sin turbantes.

— ¿Qué buscas con Las Cholas?

— Intento que las mujeres que están pasando lo mismo que yo se sientan lindas y puedan estar cancheras. No me creo ejemplo de nada, pero veo que mucha gente sufre y yo busco que se sientan lindas. Que se pongan "una Chola" y que se crean lo más, sin que las frene una enfermedad como es el cáncer o no tener pelo. Y de sacar esa idea de que pase una chica con turbante por la calle y digan: "Uh, pobre, tiene cáncer".

Carmela se define como una chica muy particular. Amiga de sus amigas, familiera y fanática de River, a tal punto que cuando estuvo internada pidió cambiarse de habitación para no perderse los partidos del Millonario.

— Tu personalidad llama la atención, no solo por tu entereza sino también por tu forma de ver las cosas.

— Yo intenté que la enfermedad no me cambie tanto la vida, o que me la cambie para bien. Yo seguí mi vida normal a pesar de no poder ir a cursar. Soy consciente de que hay mucha gente que se muere de cáncer, pero también hay mucha que muere de apendicitis o en accidentes de tránsito.

— Se podría decir que sos la misma Carmela de siempre.

— Soy la misma Carmela de siempre pero potenciada. Lo que más miedo me daba era el hecho de saber que no iba a ser yo, principalmente por el tema de la imagen. Me preguntaba si iba a estar ojerosa, sin pelo e hinchada, pero después dije que ni en pedo esta enfermedad me iba a pasar por encima tenga pelo, turbantes o peluca.

— ¿Qué te llevás de todo esto?

— Yo creo que hay que tener consciencia de que una tos puede no ser simplemente una tos. Yo lo descubrí cuatro meses después, pero la médica me dijo que si iba dos meses más tarde iba a llegar prácticamente sin aire. No le deseo a nadie estar en una quimioterapia, por eso es necesario un control. Y por otro lado esto de hablar del cáncer, de la quimioterapia y logar que no sea tan tabú. Es importante hablar las cosas y perder ese miedo.

Carmela es un ejemplo de superación para propios y extraños. Para ella un verdadero problema es que pierda su querido River. Descubrió que hay gente que la pasa mal en serio cuando vio a una chica en silla de ruedas. Dice que cuando va caminando por la calle y un conocido la abraza y lamentándose le pregunta cómo está, le responde: "Mejor que vos".

Ella intenta vivir como "una chola" y su mensaje es que el resto también lo intente. ¿Por qué no?

Su familia

Mi familia es todo y mi mamá es lo más. Ella está allá conmigo en Buenos Aires y me acompaña a todos lados", cuenta Carmela, hija de Connie Rivas Godio, referente del PRO en Bahía y hermana de Florencia, directora de Juventud de la Comuna.

"Flor es muy lo más, estamos siempre juntas y me conoce de memoria", agregó. Ambas son fanáticas de River gracias a su papá, Fernando.

"Dios no comete errores"

"En 2015 me tatué 'Dios no comete errores' en inglés. Para mi a Dios llamalo como quieras, pero hay algo que maneja todo y esto no me pasó porque si. Todo pasa por algo", confiesa Carmela.