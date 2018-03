Perlitas del contador “constructor”, de dos policías hot y proyectos de hoteles premium

--Buen día, Juan María.

--Uhh qué caraaaa. Pensé que ibas a venir con más onda pero veo que la derrota en Mendoza te dejó destrozado. Por algo te venía diciendo que esperaras al 14 de marzo antes de seguir boqueando...

--Debo admitir que las gallinas nos ganaron más que bien y ahora espero que no regrese el cabaret y se nos venga la noche. Igual celebro que hayas salido de la cueva en la que estuviste todo este tiempo, pero mejor vayamos a lo nuestro. Oí algún rumor sobre posibles inversiones hoteleras en la ciudad. ¿Sabés algo?

--Sí, yo también escuché algo, pero hay bastante hermetismo. Igual pude saber que a la Muni entraron dos propuestas concretas y que una incluye un moderno centro de convenciones. Pero hasta ahí llegue. ¡Ah! Me olvidaba. En ambos casos se trata de cadenas internacionales.

--¿Y cuál sería la localización?

--Uno de los proyectos, que cuenta con una pata de inversores locales, estaría en uno de los accesos a la ciudad. Del otro no tengo esa referencia. Esperemos que no pase como muchas otras iniciativas de hoteles 5 estrellas que jamás se concretaron.

--Ok, estaremos atentos entonces a ver qué sucede. Igual tengo que reconocerte que el domingo pasado estabas en lo cierto con los anticipos que hiciste en materia de rutas para Bahía y la región. Anotate otro poroto amigo.

--Graciassss. Así es, el propio titular de Vialidad Nacional confirmó el viernes que ya empezaron los trabajos en la futura autopista de la ruta 33, pero también habló de Sesquicentenario y El Cholo.

--Algo leí....

--Si, dijo que el intendente lo tortura todas las semanas para que empiece esa obra y dijo que está muy próxima. Ayer supe que Eduardo, el tricolor, ya acordó ceder tierras cerca de Bosque Alto, donde estará el obrador de la UTE de empresas a cargo de los trabajos. Las obras demandarán dos años de trabajo y empezarían en unos 90 días.

¿Se vienen los rusos?

--Donde el panorama no parece tan alentador es en el ferrocarril, sobre todo después del final de Ferrobaires y del cierre de los talleres Maldonado y de varias estaciones.

--Coincido, aunque tengo confirmado en un 90 por ciento que en los próximos días habrá novedades para los talleres de Maldonado...

--A ver, tirá lo que tenés.

--Que casi está definido el pase de Maldonado a los rusos. Se trata de la principal empresa fabricante de ferrocarriles de ese país, Transmashholding (TMH), que ya puso un pié en los talleres ferroviarios de Mechita, en Bragado, que fueron cerrados en 2011.

--¿Y qué harían?

--Mucho no se sabe, en principio reparar el material que quedó de Ferrobaires y alquilarlo. Acá, según pude saber, hay ocho locomotoras, cuatro en condiciones de volver a funcionar con poca plata y las cuatro restantes con una inversión más grande. Lo que sí habría ido para atrás es una propuesta de capitales argentinos y chilenos.

--¿La propuesta de los rusos tiene que ver con Vaca Muerta?

--Mmmm no lo sé, pero el tema del ferrocarril a los yacimientos neuquinos aún sigue verde. En unos días si querés te doy más detalles...

La mudanza de la aduana

--¿Te enteraste de un plan para poner en valor el edificio de la Aduana?

--Están circulando algunos comentarios y sería algo muy positivo, pero cuidado, que algunos empleados tienen miedo que se los mude y luego el edificio termine abandonado, como sucedió con el ex Banco Hipotecario o el de Brown y Colon.

--¿Hay alguna fecha prevista?

--Anuncio oficial de obras no hay, por lo pronto mañana el personal pasará a trabajar en el edificio de la AFIP, en calle San Martín. Ya la parte de encomiendas pasó al Correo. Te repito, existe temor porque sea una jugada para bajar costos y que luego el edificio quede abandonado, convirtiéndose en una mugre como lo es el del ex Banco Hipotecario Nacional. Esperemos que sea algo positivo, me imagino que la AFIP tendrá plata suficiente como para encarar esos trabajos de puesta en valor.

Son dos las policías hot

--Ok y cambiando de tema. Cómo se movió el avispero policial esta semana, con dos mujeres policías involucradas en distintos sucesos. Incluso veo que a una de ellas ya la tildaron de policía hot y que tuvo gran repercusión en medios nacionales...

--Sí, aunque se podría calificar de la misma manera a las dos...

--¡Epa! Yo sabía que tenías algo guardado en la manga, por eso te saqué el tema, ja. ¿Por qué las dos serían “hot”?

--Bueno, en realidad, a una de ellas, la oficial María Florencia Salinas, de la comisaría Sexta de Villa Rosas, la acusan de sacarse fotos subidas de tono con el uniforme y el arma reglamentaria.

--Sí, claro, eso lo leí en “La Nueva.”, pero a la otra la encontraron en la casa de un presunto vendedor de drogas, ¿qué tiene eso de hot?

--La otra es una subteniente, a quien, según las crónicas periodísticas, la sorprendieron “durmiendo” con su uniforme puesto en el quiosco de drogas que desbarataron hace algunos días en Honduras al 2800.

--¿Qué me querés decir, que no estaba durmiendo?

--Bueno, yo te voy a contar lo extraoficial, o lo que muchos no saben: la encontraron “con las manos en la masa”... y no hablo precisamente de los estupefacientes.

--¡Mirá vos, qué justo!

--Sí, me dicen que algunos de los policías que hicieron el allanamiento no podían creer el “oportunismo”, por llamarlo de alguna manera. Al momento de irrumpir en la casa, descubrieron a la joven policía en medio de un acto sexual con uno de los detenidos. Y para algunos la sorpresa fue mayúscula, porque los que conocían a la uniformada sabían sobre sus gustos por personas del mismo sexo, pero no por el opuesto. Dicen que incluso uno de los agentes comenzó a comentar la situación en pleno operativo y recibió un reto por meterse en un tema que no le compete.

--¡Mamita! ya te parecés a Jorge Rial. Basta de detalles, decime cuál es la situación de las dos mujeres policías.

--Están desafectadas de la fuerza.

--¿Qué significa eso?

--Que mientras se sustancia el sumario en Asuntos Internos dejan de cumplir servicio, cobran la mitad del sueldo y están impedidas de hacer horas Cores y Adicionales. Según el avance del sumario, podrían ser exoneradas, que es lo mismo que dejar de pertenecer a la institución.

Un contador con balde y fratacho

--Cambiando de tema, contame algo más del contador que se entregó por su presunta vinculación con los prostíbulos.

--Gustavo Vecchi está complicado. No descartan los investigadores que pueda estar relacionado con una red de prostitución, más allá de los dos inmuebles allanados, en Lavalle al 200 y Pueyrredón al 100.

--¿Y qué chimento tenés?

--Mirá, cuando en febrero, tras la denuncia de Germán, se produjo el allanamiento en la vivienda de Lavalle, dicen que Vecchi estaba presente y, ante las autoridades policiales, cuando era detenida una mujer de nacionalidad paraguaya, disimuló. Se presentó como “un constructor” y dijo que tenía intenciones de reacondicionar la propiedad porque pensaba alquilarla como vivienda.

--¿Así? rápido de reflejos.

--¡Claro! Para colmo observaron que efectivamente había dos habitaciones en reparación y que las tareas -según dijeron después las víctimas cuando declararon- las llevaba adelante el mismo Vecchi.

--Sorprendente...

--Lo que después establecieron, siempre por los testimonios reunidos, es que aquel día del operativo el contador justamente se habría presentado a cobrar y se topó con la policía.

--Bueno, al final no habrá jineteada en la FISA...

--Sí, pero me parece que acá hubo bastante de oportunismo político. Ojalá muchas cosas que hacen a la calidad de vida de la población se decidieran igual de rápido. Pero no nos alcanzaría el día para debatir estas cuestiones...

--Coincido, y en parte creo que esto es propio de una cultura ciudadana que no conoce mucho del campo, de la relación del hombre rural con el caballo ni de sus tradiciones.

--Esperemos que no se acentúe la grieta, de paso te digo que el próximo fin de semana, acá muy cerquita, en Villa Iris, habrá una jineteada por si alguno se quedó con las ganas.

--¿Algo más de Bahía?

--Dos cortitas y al pie del ámbito empresarial. El jueves se presentó oficialmente la tarjeta Soy Industrial, que identifica a las empresas asociadas a la UIBB. Fue creada con el objetivo de incentivar las relaciones comerciales entre los empresarios locales y que a su vez obtengan bonificaciones en sus contrataciones y compras. Pueden adherirse empresas y comercios que no son asociadas también, ofreciendo descuentos y las empresas asociadas también puede adquirir tarjetas para su personal.

--¿Y la otra?

--El 6 de abril estará en a Bolsa de Comercio el embajador Pedro Villagrán Delgado, representante máximo de nuestra Cancillería en el G20, quien disertará en la Bolsa sobre la importancia del G20 y el encuentro que tendrá lugar en nuestro país.

--Lo anoto. ¿De la región tenés algo?

--Algunas cortitas. La primera tiene que ver con los salarios municipales. En los últimos días se cerraron dos nuevos acuerdos paritarios y, tal como anticipó “La Nueva.” en un informe publicado días atrás, los gremios siguen jugando como quiere el gobierno.

--¿Por?

--Porque si bien los acuerdos salen con cláusula gatillo o de revisión, siguen rondando el 15%. En su mayoría son semestrales, pero está más que claro que los intendentes se la juegan fuerte a que para agosto o septiembre, cuando se active la cláusula de revisión, la inflación del año no haya superado ese porcentaje.

--Dicho de otra forma, firman por 6 meses con la esperanza de que no haya que retocar sueldos, o a lo sumo hacerlo en el último trimestre y por pocos puntos.

--En efecto.

--Tenía entendido que la Federación le había bajado línea a los sindicatos para que no pusieran el gancho en ese porcentaje.

--Así es, lo dijo el propio Rubén “Cholo” García. Sin embargo, los gremios siguen firmando en torno al 15%. Esta semana fueron los municipales de Tornquist y Saavedra, que se sumaron a los de Pringles, Dorrego, Rosales y Patagones que ya habían cerrado con sus respectivos intendentes.

--Seis en total. ¿Condicionará esto a los que todavía no firmaron?

--Es lo que temen algunos, pero no es menos cierto que cada comuna tiene una realidad distinta a la de las demás en materia salarial. En fin, sigamos.

--Dale.

--En los últimos días trascendió la lista de los municipios que se han sumado al pacto fiscal que propuso la gobernadora María Eugenia Vidal, el cual fija límites a los gastos municipales y al nivel de endeudamiento de las comunas. La información fue replicada por varios medios platenses, con una sorpresa que tiene que ver con nuestra la región.

--¿Por caso?

--Coronel Rosales, donde gobierna Cambiemos, aparece en la lista de los que no tienen en vista su adhesión a la norma. Allí también se encuentran Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Laprida, Monte Hermoso y Tres Arroyos, pero la diferencia es que todos estos distritos tienen signo político opositor al gobierno.

--¿Los 16 restantes ya firmaron?

--No, sólo 13, incluida Bahía Blanca. Los tres restantes -Dorrego, Daireaux y Villarino- se comprometieron a aprobar la norma ni bien se inicie el ciclo legislativo.

--¿También Villarino?

--Así trascendió, aunque esta semana el justicialismo ya mostró los dientes y presentó un despacho propio, a través de la comisión de Hacienda del CD, rechazando la adhesión a la norma por considerar que avasalla atribuciones propias de los municipios.

--Veremos en qué termina todo. Sigamos.

--Dejé para lo último un tema que, a priori, podría ser preocupante para varias de la comunas de la zona, y sobre el cual los diputados y senadores de la Sexta deberían tomar nota. No sea cosa que el cocodrilo se les haga cartera...

--Contame.

--Como recordarás, el gobierno provincial está trabajando en un proyecto de ley para modificar la forma en que se calcula el CUD, que es el código único de distribución de la coparticipación. Parece que la iniciativa va viento en popa, pero con un condimento alarmante: según trascendió, el gran ganador del cambio será el Conurbano.

--¿Es un chiste, no?

--Ojalá. Vos sabés como es esto de los chismes, pero la data que me llegó es fuerte: las comunas más pobladas, casi todas de las secciones Primera y la Tercera, pasarán a recibir una mayor tajada de la torta. El argumento es que desde hace años reciben mucho menos dinero por habitante que comunas más chicas, un factor clave para explicar los graves problemas que tienen en materia de infraestructura.

--No tiene pinta de ser un simple retoque...

--No, para nada. De ser como trascendió, será un cambio de criterio sustancial. El CUD actual tiene un sesgo devolutivo; es decir, da más a quien más aporta o invierte en mejoras. Con esta modificación tendríamos un CUD “distributivo”, que buscaría repartir equitativamente la coparticipación sin importar qué regiones aportan más o menos. El tema es definir qué factores tendrán más o menos incidencia.

--Veo un grave conflicto en puerta, al menos en la Sexta.

--Y por eso te decía que mejor antes que después los legisladores de la región deberían empezar a meterse de lleno en el proyecto sobre el que está trabajando el ministerio de Economía.

--Bueno, ¿algo más?

--No, dale, pagá vos y nos vemos el domingo que viene.