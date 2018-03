Video: intentó incendiar la Municipalidad de Bariloche porque no le renovaron el contrato

Un exempleado de la Municipalidad de Bariloche fue detenido tras intentar prender fuego ese edificio público como represalia por la finalización de su contrato.

El intento de incendio se produjo el pasado viernes cuando el hombre, de alrededor de 35 años, ingresó a la sede central de la comuna, se dirigió al área de atención de Asesoría Letrada e insultó a las empleadas del sector: luego, el agresor roció el piso con un bidón con nafta y arrojó un encendedor.

Tras iniciar el fuego, el exempleado escapó del edificio a través de una ventana, esquivando a los agentes de seguridad y gritando "Van a morir todos, hijos de puta", aunque se frenó al ver al intendente, Gustavo Gennuso.

En ese momento, comenzó a insultar al mandatario comunal y fue arrestado. Mientras tanto, los brigadistas de Protección Civil apagaron el fuego con los extintores del edificio de la Municipalidad de Bariloche.

"Fue un hecho gravísimo, no hay que minimizarlo. No es para pensar que esto es porque se le niega trabajo, porque tuvo todas las oportunidades, toda la contención", remarcó el intendente.

Asimismo, Gennuso afirmó que el ataque "fue premeditado, no tiene excusa" y explicó que no se trata de un trabajador despedido, sino que no se le había renovado el contrato porque un desempeño no satisfactorio.

En ese sentido, la Municipalidad indicó a través de un comunicado que el joven "no había cumplido con las funciones que tenía que realizar y tenía un alto nivel de inasistencias".

"Fue realmente escalofriante, no lo queremos volver a repetir. No le demos lugar a la violencia en ningún aspecto", finalizó el mandatario local.

"Cabe aclarar que a mediados del año 2015 esta persona sobrellevó una situación similar cuando se le dio de baja su contrato por causas similares. Ante las apelaciones constantes en las que invocó un supuesto 'acto de injusticia', tal como lo hace en este momento, el año pasado se decidió contratarlo por 6 meses con la expresa condición de revisar su desempeño", recordó el Gobierno barilochense.

Y agregó: "En resumen, esta persona tuvo 2 oportunidades de trabajo en el municipio y, en ambos casos, no hizo uso de las oportunidades que se le brindaron. No se trata del primer caso violento que protagoniza ya que en otra ocasión encerró a empleados y funcionarios municipales en una oficina, los insultó y golpeó las puertas a su alrededor. En otra oportunidad se presentó en el primer piso de la Intendencia con un martillo en forma amenazadora".

Finalmente, el texto difundido advirtió: "No podemos ser condescendientes con la violencia premeditada, ni naturalizar un ataque de tal magnitud. El viernes pudieron haber muerto más de 30 personas atrapadas por el fuego". (NA)