El ministro de Seguridad de Tucumán lanzó una frase en medio de la tragedia en la que murió Facundo Ferreira, el chico de 12 años alcanzado por una bala de la Policía tucumana.

“Hay que preguntarse qué hace esta criatura fuera de la casa, dónde están los padres. Pero hay cuestiones que el Estado no se puede hacer responsable, cuestiones muy internas que son propias de la familia. El padre o la madre tienen responsabilidad sobre ese chico ¿Qué hace en la calle? ¿Qué hace ligado al uso de armas?”.

Claudio Maley no cree que el Estado sea responsable de todos los ciudadanos de este país.

También la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hizo una declaración desprovista de sensibilidad: “Si ese chico le tira a un policía, el agredido en ese caso es el policía, tiene todo el derecho a defenderse. El que decide la acción violenta es el responsable de la violencia".

No sé cómo es la familia de Facundo. No sé si es una familia responsable No sé si Facundo comía todos los días. Si iba al médico, si estudiaba, si jugaba, si tenía amigos.

Por supuesto que los padres son los primeros responsables de sus hijos. Pero si ese chico nace en una familia que no lo protege, que no lo cuida, que no se hace responsable. Si ese chico nació de un embarazo no deseado. ¿Quién debe darle contención si no es el Estado? ¿O le decimos “hubieras nacido en una buena familia nene”?

El Estado debe estar precisamente donde no hay familia. Y es un rol más importante que el de si cierran los números, si el dólar sube o baja o quién va a ser el candidato del peronismo en 2019.

Esos chicos a los que debemos proteger, cuidar, asistir deben mamar la solidaridad, deben criarse sin rencores, deben jugar, soñar, reírse y no andar con armas.

Sólo así serán empresarios, ingenieros, médicos, maestros que vayan por una sociedad donde el de al lado nos importe.

Ah… y también así y sólo así serán padres que se encarguen de sus hijos.