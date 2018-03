Con Villar en el arco, aunque sea podría ganar de carambola...

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

La fe tambalea más que nunca, pero si existe algún argumento real de donde se pueda agarrar, se va a agarrar. La frase “mientras los números nos den vamos a seguir luchando” sigue sonando con insistencia en el mundo Olimpo, aunque ciertas flaquezas en el juego impactan cada vez más fuerte en el ánimo de un grupo de jugadores sumergidos en una “crisis” futbolística que le pone los nervios de punta a cualquiera.

Para muchos, el descenso de la escuadra bahiense está consumado, pero quedan ocho fechas y el milagro es posible. Si, es posible si el equipo reacciona, suma y acorta la enorme ventaja que le llevan los rivales a los que puede alcanzar por puntos y promedio.

El aurinegro obtuvo 3 puntos de los últimos 24, cuando consigue dominar al rival no lastima ni convierte y los que lo terminan venciendo es porque imponen un elevado nivel de jerarquía individual y colectiva.

Hoy visita una cancha donde jamás ganó. Va a la casa de un San Lorenzo que lleva 3 cotejos sin ganar y que mira al líder Boca 13 unidades más abajo. Pero esta tarde, el “Ciclón”, que tiene un partido pendiente frente a Independiente, se jugará la última chance de ir por el campeonato, de descontarle al xeneize y de calmar la ansiedad de sus seguidores, que se viven quejando del poco poder ofensivo del equipo y del bajo rendimiento de algunos de sus figuras.

Para que usted vaya sabiendo. Olimpo arrancará esta 20ª programación de la Superliga sabiendo que está a 13 puntos de Vélez y Tigre, a 15 de Huracán y Patronato (divide distinto, por dos temporadas) y a 16 de San Martín de San Juan.

En la semana, la CD olimpiense multó económicamente al arquero Jorge Carranza, quien en dos encuentros de local (Belgrano y Colón) intercambió insultos --alambrado de por medio-- con los hinchas y también discutió con algunos de sus compañeros por negarse a saludar a la gente antes de enfilar hacia zona de vestuarios.

Es más, tras el traspié con el "sabalero" se "trenzó" mal con Tellechea y casi se van a las manos cuando ambos arribaron al camarín local.

Igualmente no es por eso que no se alistará hoy. Por una distensión que le produjo un edema en el bíceps femoral, quedó descartado el día martes. Misteriosamente, Sebastián Anchoverri también se lesionó (molestia en el recto de pierna izquierda) y al DT Christian Bassedas no le quedó otra que elegir a Guido Villar para que debute oficialmente en el arco de Primera división.

No sólo eso, al banco irá el juvenil Robertino Lanziani, rosarino de 20 años, quien el año pasado se sumó a la cuarta de AFA proveniente de las formativas de Newell's.

Entonces, ¿cuántas variantes habrá en el once inicial aurinegro? Serán dos: Villar, ex golero de Bella Vista, de 20 años y 1,92 de altura, reemplazará a Carranza, y el pibe olavarriense Facundo García será titular por primera vez en lugar de Franco Troyansky.

Es decir que el dibujo táctico pasará de un 4-4-1-1 a un 4-2-3-1, con Luis Vila de único punta y dos volantes de contención (Villarruel y Bellocq) que se pararán delante de la línea defensiva.

Como Olimpo viajó con 19 futbolistas, al banco irían Lanziani, Ojeda, Porras, Ibáñez, Llambay, Fornari, Troyansky y Depetris, Uno se quedará sin firmar planilla.

13.33

Es el porcentaje de puntos que sacó Olimpo como visitante en esta Superliga. En 10 partidos consiguió un triunfo (2-0 a Lanús), un empate y 8 derrotas. Marcó 3 goles y recibió 20. Muy pobre.

Belluschi no; Romagnoli sí

A los 10 minutos, los hinchas de San Lorenzo pidieron parar el partido para cantarle el feliz cumpleaños a su emblema, Leandro Atilio Romagnoli, quien hoy llega a los 37 "pirulos". ¿Se lo permitirá el árbitro Nicolás Lamolina?

El "Pipi", que en la semana cuestionó a quienes critican "más de lo debido" a San Lorenzo, ya que consideró que "ningún equipo arrasa" en el fútbol argentino.

"A veces se le pega más de lo debido a San Lorenzo porque no juega bien. ¿Y quién juega bien? Ningún equipo arrasa, eso no existe en nuestro fútbol", afirmó el 10.

Romagnoli ingresará por el volante Fernando Belluschi , quien no se pudo recuperar de una tendinopatía, mientras que el expulsado Robert Piris da Motta será reemplazado por otro histórico de esta era como Juan Ignacio "Pichi" Mercier.

A las 9, en el predio de la Ciudad Deportiva, se medirán los equipos de Reserva.

Formaciones

**San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo, Gabriel Rojas; Franco Moyano, Juan Ignacio Mercier, Nahuel Barrios; Leandro Romagnoli; Nicolás Reniero y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

**Olimpo: Guido Villar; Leandro Lacunza, Renzo Ramírez, Matías Cahais, Nicolás Pantaleone; Franco Bellocq, Lucas Villarruel; Ezequiel Vidal, Facundo García, Emiliano Tellechea; y Luis Vila. DT: Christian Bassedas.

Hora: 17:45.

TV: TNT Sports (codificado).

Árbitro: Nicolás Lamolina.