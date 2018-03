Súper TC2000: Ardusso quiere demostrar por qué es el campeón

Con el pie derecho cerró Facundo Ardusso (Fluence) su actuación sabatina en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, sede de la apertura del campeonato para el Súper TC2000; la segunda categoría por excelencia en el automovilismo argentino.

El actual campeón, dueño de la clasificación, se impuso de punta a punta en la carrera clasificatoria que determinó el orden de partida para la primera final del año a desarrollarse mañana, desde las 12, con televisación de TyC Sports.

Agustín Canapino (Cruze), Leonel Pernía (Fluence), Mariano Werner (Peugeot 408), Martín Moggia (Fluence), Bernardo Llaver (Cruze), Matías Rossi (Corolla), José Manuel Urcera (C4 Lounge), Néstor Girolami (Peugeot 408) y Facundo Ardusso (C4 Lounge), completaron los diez primeros.

A remarla desde atrás

Complicada jornada para el bahiense Juan Bojanich, en la primera jornada oficial para el Fiat Competizione; la divisional que acompaña al Súper TC2000.

“Fue un sábado complicado. En clasificación me despisté, no pude redondear una buena vuelta y quedé 14°. Después, al momento de largar la primera final, se me trabó el acelerador un 30% y quedé último. Traté de hacer unas vueltas pero fue imposible y tuve que abandonar”, contó el volante local, quien partirá 16° en la segunda final a disputarse desde las 10.