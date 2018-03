Irlanda sumó el Grand Slam al título en el Seis Naciones

Irlanda tenía asegurado el título del Seis Naciones antes de la última jornada, pero este sábado buscaba hacer historia conquistando su tercer Grand Slam en el prestigioso torneo. Y lo hizo derrotando a Inglaterra por 24-15 en el estadio londinense de Twickenham.

Una victoria profanando el templo de Twickenham para llevarse el tercer Grand Slam de su historia (tras los logrados en 1948 y 2009) en el día de San Patricio, patrono de los irlandeses.

Seguros de sus fuerzas (gran organización, férrea defensa e individualidades), los irlandeses ofrecieron un recital de rugby, sobre todo en la primera parte, en la que dejaron sentenciado el encuentro (21-5) después de anotar tres tries (Garry Ringrose en el 6, CJ Stander en el 24 y Jacob Stockdale a los 44). El try del wing Stockdale, de 21 años, supone un nuevo record de tries en una sola edición del Seis Naciones (desde 2000), con 7 conquistas.

En el segundo período se conformaron con contener los ataques desordenados de su rival, que llegó a recuperar algunos puntos para dejar le marcado final en 24-15, pero sin dar la impresión nunca de poder voltear el marcador.

12

Fue el duodécimo triunfo consecutivo para los irlandeses, la mejor racha de su historia, que junto al Grand Slam, la victoria frente a los All Blacks en noviembre de 2016 y la segunda plaza en el ranking, corona a la generación de los Jonathan Sexton, Conor Murray o Peter O'Mahony.

2º

Gales se alzó finalmente con el segundo puesto del Seis Naciones, tras imponerse este sábado 14-13 a un equipo francés que cerró el torneo sin lograr victorias de visitante.

3ª

Por tercera edición consecutiva Italia se hizo acreedor a la Cuchara de Madera, “premio” que se otorga al seleccionado que no gana partidos en el Seis Naciones. Ayer los azurros cayeron ante Escocia 29 a 27, con un penal convertido por Greig Laidlow en el último minuto.

Fue una gran decepción para Italia, que terminó este Seis Naciones con otra Cuchara, la decimotercera "ganada" en sus diecinueve participaciones. Sin embargo, no se trata de un récord negativo absoluto, ya que los propios italianos se llevaron cuatro Cucharas de Madera seguidas entre 2008 y 2011.

Por su parte, Escocia cerró su Seis Naciones con tres victorias (ante Inglaterra, Francia e Italia) y dos derrotas (contra Gales e Irlanda). (AFP y EFE)