Moto GP: la primera pole de la temporada quedó para Francia

El francés Johann Zarco (Yamaha Tech3) consiguió este sábado la tercera pole de su carrera y encabezará la grilla de salida del Grand Prix de Qatar, a disputarse mañana a las 13, hora argentina.

En una jornada ventosa, Zarco, tras liderar los entrenamientos con 1m 54s 266/1000), dominó la clasificación fijando en 1m 53s 680/1000, marcando el récord del Circuito Internacional de Losail, mejorando en 247/1000 al tiempo que tenía el español Jorge Lorenzo en 2008.

Superb @JohannZarco1 beat the track record on his way to the pole position!!! 🙌🏻✊🏻🇶🇦#Yamaha #Tech3 #MotoGP #AllezJohann #JZ5 @MotoGP #QatarGP pic.twitter.com/InLWFPPbwN