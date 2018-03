Liga del Sur: partidos, formato y grupos para el arranque del Apertura

Con tres encuentros, se inicia el Apertura de la Liga del Sur. Todos a las 16.30 y con público visitante.

En El Fortín, Villa Mitre recibe a Pacífico (BB), con arbitraje de Marcos Horticolou. En Punta Alta, Rosario espera por Pacífico (C), con Javier Tamaro como juez. Por último, en calle Don Bosco al 2.400, La Armonía será anfitrión de Huracán, con contralor de Kevin Bustos.

La fecha continuará mañana con Comercial-Libertad, Liniers-Tiro y Bella Vista-San Francisco y se cerrará el lunes con Sansinena-Sporting.

Así se juega

Desde que se unificó la competencia de la Liga del Sur, el que comienza hoy será el certamen que más variantes presenta. Algunas propias y, otras, por añadidura.

La forma de disputa del torneo Apertura "Héctor Baley" será de la siguiente manera:

--Los 15 equipos se dividirán en 3 zonas de 5 elencos. Dichos grupos fueron armados teniendo en cuenta las posiciones de la tabla general del 2017.

--Se enfrentarán todos contra todos (15 fechas), pero cada equipo sumará para su zona.

--Los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros avanzarán a cuartos de final, donde se medirán 1º vs. 8º, 2º vs. 7º, 3º vs. 6º y 4º vs. 5º, teniendo en cuenta el puntaje acumulado en la etapa regular.

--Tanto en esta etapa, como en semifinales, los mejores cuatro elencos de la tabla general serán locales y avanzarán de fase con el empate.

--Si el mejor equipo de la general se queda con los playoffs, será el campeón. Caso contrario, se disputará una fina extra.

--En el torneo Clausura "Julio Romero", los pentagonales se armarán teniendo en cuentas las posiciones del primer certamen del año.

--Habrá dos campeones en la temporada.

La otra modificación que afectó al certamen doméstico es la medida tomada por la AFA de disolver el Federal B y el C. Esto generó que, varios de los elencos que se armaron para la doble competencia, ahora afrontarán una sola.

Las zonas

--Grupo 1: Liniers, Rosario, Huracán, Sansinena y Pacífico de Cabildo.

--Grupo 2: Villa Mitre, Bella Vista, Olimpo, Pacífico y San Francisco.

--Grupo 3: Sporting, Comercial, Libertad, Tiro y La Armonía.