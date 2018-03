Videos: los cincos candidatos al título palpitaron la definición del estival de Midget

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¿Por qué no imaginar una épica y dramática definición de campeonato? Porque sería ir en contra de la historia del playoff; más aún cuando, a pesar de las diferencias numéricas, el escenario para la función final del Campeonato Estival 2017/18 convoca a cinco actores protagónicos.

La historia misma del Midget se encargó de demostrar, en más de 62 años de existencia y vigencia, que no existe lógica alguna para predecir los resultados y que no todo se rige bajo la fórmula: “2+2= 4”.

Por otra parte, tampoco podemos obviar el inmejorable posicionamiento de Claudio Roth para alcanzar el tricampeonato. El Ruso dispone de dos factores elementales: la ventaja de 15. 75 puntos sobre Esteban Mancini y el poderío mecánico de su arma negra N°6.

Sabido es que en el transcurso de una noche midgística, los imponderables juegan un papel indispensable en cada prueba. Por ello, las esperanzas del medanense, de José Giambartolomei, de Kevin Altamirano y Sebastián Burgos, al menos hasta el inicio de la velada, permanecen inalterables.

Esta noche, desde las 20:45, los corazones palpitarán al límite de las revoluciones, con la disputa de la última fecha del certamen veraniego. Otra jornada plagada de emociones nos espera; sin dudas, ¡la más ansiada por todos!

Claudio Roth (1° con 89 puntos):

“A lo largo de mi trayectoria de más de 20 años, hemos tenido años buenos, malos y todo eso te da mucha experiencia y te enseña a trabajar como se debe hacer. Muchas veces el objetivo no se logró, pero eso ayuda a encarar cada campeonato sabiendo cómo hacer las cosas”.

“Ser varios lo que estamos detrás del auto ayuda a distender y a no pensar tanto en el Midget. Poder hablar de otros deportes y de otros temas con los muchachos te permite desconectar y disfrutar más todavía cada momento”.

“Vamos a encarar la fecha de la misma manera que las demás. Siempre se revisó y pulió cada elemento del auto procurando que nada se caiga. Tuvimos muchas roturas y eso nos complicó, pero para el viernes (por hoy) tenemos un auto sano y competitivo, por eso basta con un repaso y nada más”.

Esteban Mancini (2° con 73.25 puntos):

“Si el campeonato no se logra estaremos conformes de todas maneras. Estar otra vez en una definición, por cuarto año seguido, siendo protagonista y uno de los dos mejores de la categoría, obviamente que nos llena de orgullo”.

“Estoy como si nunca hubiese ganado un campeonato. He hablado con ex pilotos que por ahí después de uno pierden las ganas y el incentivo, pero yo estoy igual que desde el primer día. Nunca se me fue el hambre, quiero ganar siempre”.

“Hay que mirar un poco para atrás y darse cuenta que peleamos campeonatos hace cuatro años, lo cual no es para nada poco. Estamos compitiendo en un nivel altísimo y eso nos tiene que dejar tranquilos”.

José Giambartolomei (3°, con 66 puntos):

“Siempre digo que lo más lindo que te deja el Midget son todos los momentos que se viven con tu grupo fuera de la pista. Los resultados van y vienen, y la gente misma a la fecha siguiente ya se olvidó si ganaste o no. Hay que disfrutar de todo, especialmente del cariño que uno recibe”.

“A mitad de campeonato hubo cierto malestar, porque me empecé a presionar con los resultados. Justo la semana previa a ganar pasamos el peor momento porque casi me bajo, así que llegó justo. Eso me ayudó a cambiar la forma de pensar y sobrellevar el campeonato; de ahí en más disfrutamos todo lo que pasó”.

“No hay vuelta atrás, el retiro está decidido. La gente que te acompaña te motiva para seguir, pero el Midget es una etapa cerrada. No lo termino de disfrutar a pleno, porque tengo otras cosas en la cabeza y esto requiere mucho tiempo. Antes que hacerlo más o menos prefiero no hacerlo”.

Kevin Altamirano (4°, con 66.25 puntos):

“Fue un campeonato mucho más agotador que los anteriores, porque hubo que trabajar el doble. Se lograron cosas muy buenas porque aprendimos a cambiar la lógica del Midget, que este año no funcionó para nada. Buscamos nuevo motorista y los resultados estuvieron, por eso estamos motivados y con fuerza para lo que viene.”

“Todos los cambios realizados fueron para mejor. La idea nuestra es no parar de trabajar, así vivimos esto en el taller. Correremos el campeonato argentino, desarmaremos el auto y ya dejaremos todo en condiciones para el invernal.”

“La adrenalina de tener un poco de chances de pelear un campeonato genera algo espectacular y a su vez divertido; te llena de ganas de correr y te da experiencia de todo tipo”.

Sebastián Burgos (5°, con 62.75):

“Fue un año fabuloso. Corrimos con auto nuevo, volvimos al taller del primer día de la mano de Sergio (uno de sus mecánicos) y se armó un grupo bárbaro con el que nos juntamos a comer y a pasar grandes momentos en la semana. Todos tiramos para adelante y aportamos lo que podemos”.

“Antes con Fernando (Rodríguez) era otra cosa. Ahora se vive de otra manera, pero para hacerlo necesitas sí o sí un buen grupo y gran respaldo atrás. Sin eso se pone muy difícil. Sergio hace mucho por esto, revisa el auto y lo atiende en su taller”.

“Este campeonato se disfrutó más que otros años. Cuando todos confían en uno y ayudan, las cosas van a salir. Honestamente no me imaginaba estar a una fecha del cierre con posibilidades de campeonato.”