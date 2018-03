Hockey: con una bahiense, Argentina llegó a la final del Panamericano

El seleccionado argentino femenino sub 18, con la bahiense Rocío Piñeiro, accedió este viernes a la final del Campeonato Panamericano sub 18, que se juega bajo la modalidad "five" en Guadalajara (México).

Tras superar con holgura el round robin, con 5 victorias en 5 juegos (50 goles a favor, 1 en contra), Argentina se midió esta tarde en semifinales ante Paraguay, al que goleó por 11-0.

Este domingo, el equipo nacional jugará desde las 19 ante Uruguay.

Cabe destacar que este certamen es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.