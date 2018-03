Roberto Piazza: "Cuidá a la nena, después no te quejes cuando venga violada"

El diseñador Roberto Piazza generó polémica hoy al decir que "cuidá a la nena, después no te quejes cuando venga violada".

Piazza hizo las declaraciones en Vino para vos y minimizó los casos de abuso y acoso sexual: "El feminismo, ultrafeminismo exaltadao que 'me acosó', 'me metió la lengua muy adentro', no tergiversemos las cosas señoras. Una cosa es el abuso sexual de verdad y otra cosa que el acoso sea 'me tocó el culito', 'me dijo cositas'".

"Si vos no querés que te pase nada, que la nena no vaya a tomar birra a las cinco de la mañana con una minifalda en un país donde todo es peligroso", sentenció.

Por último, agregó que "no me deprimas a una mamá o un nene que el padre lo viola de verdad. Yo tengo videos de bebés de seis meses donde el padre lo está fornicando, y lo mata, y lo venden para eso. Entonces, lo diabólico es eso, lo otro es pavada farandulera". (MinutoUno y La Nueva.)