Muerte de un ladrón en una casa: "Me dijo que me iba a matar a otro hijo"

Norma Arbilla, quien estuvo en el asalto donde murió un presunto delincuente, envió un comunicado a los medios para contar su versión del caso y contar la situación que está pasando su familia.

El lunes, Leandro Agustín Merloz Rivarola presuntamente entró a una casa en Blandengues y Bolivia, donde estaba la familia de Arbilla y el expiloto de midgets Juan Ferro Moreno.

Producto de los forcejeos, Merloz Rivarola murió.

El comunicado

La madrugada del lunes 12 de marzo cambió nuestras vidas. No lo decidí yo, ni mi pareja ni mis hijos. Lo decidió otra persona. No fue un accidente. Esa persona, conscientemente, ingresó a nuestra propiedad armado, violento, y como él mismo decía, jugado. Amenazó con matarnos. Le rogué por la vida de mis hijos, le dije que ya había perdido uno, tiempo atrás. “Te voy a matar otro”, me respondió. Luego la locura, los golpes, el disparo que no impactó en uno de mis hijos sólo por milagro, el forcejeo y la muerte. Esa muerte que no buscamos, esa muerte que hubiera podido ser evitada por esa misma persona.

Y yo lamento todo esto. Lamento que él haya decidido esto. Lamento el dolor de nuestra familia. Lamento el dolor de su familia. Lamento que él haya muerto. Sí, también eso lamento. Porque no lo pudimos evitar, porque el recuerdo de esa noche nos va a perseguir por siempre, porque no tiene arreglo, porque tal vez alguien pudo hablar con él para que recapacite y no lo hizo, porque ya es tarde para todo eso.

Ninguna familia debería pasar por esta situación, de ninguno de los dos lados.