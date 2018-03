Así es la canción oficial de Maluma para el Mundial de Rusia

El cantante colombiano Maluma, de 24 años, presentó ayer en Miami el tema oficial del Mundial de Rusia 2018, Colors, que en inglés lo interpreta el artista haitiano Jason Derulo.

"Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco", confesó Maluma.

#Colors @cocacola Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el Mar 14, 2018 at 4:48 PDT

También contó que es uno de sus sueños más preciados desde su infancia ser invitado a la Copa del Mundo.

El cantante colombiano afirmó que fue un reto para él adaptar la letra del tema original en inglés ya que tenía que conservar el espíritu en español y "meterle el saborcito de Latinoamérica".

"Maluma es un músico muy popular en toda la región y representa nuestra pasión por la música y el deporte", explicaron los ejecutivos de Coca-cola , patrocinador de la Copa del Mundo, sobre la selección del artista.

Además, destacaron que el joven, que tiene más de 31,8 millones de seguidores en Instagram, es un “referente entre los milenials y mantiene un vínculo muy cercano con sus fans".

"Todavía me siento como si tuviese que pedirle a mi mamá que me pellizque", expresó el músico, quien aseguró que el video de la canción saldrá pronto.

Es la tercer ocasión en la que un colombiano participa de un tema en una copa mundial, después de que en Sudáfrica 2010 Shakira cante Waka Waka, y en Brasil 2014, interpretara LaLaLa. (Ciudad Magazine y La Nueva.)