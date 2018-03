Video: Susana Giménez recordó a Emilio Disi y se emocionó

La conductora Susana Giménez habló ayer a la salida de su casa sobre la muerte de Emilio Disi y se emocionó al recordar al actor.

Susana conformó muchos años con Emilio una dupla particular en los sketchs de "Susana Spadafucile de Garipeti", u clásico del programa de la diva.

El programa El Diario de Mariana entrevisto a Susana quien se acababa de enterar de la noticia y se mostró quebrada por la muerte de su amigo.

"Yo lo adoraba, era un compañero inigualable, un talentosísimo actor, que podía hacer reír y llorar. Siempre me he divertido tanto con él, era tan divino, tan alegre, un tipo fabuloso".

"Me acabo de enterar de lo de Emilio y me quiero matar porque me estoy subiendo a un avión en este momento. Justo hablé con mi productor Federico Levrino y me dijo que estaba mejor, que se había recuperado. Hoy estaba mejor, fue lo último que me dijeron. Estoy por salir y me dicen esto", expresó la conductora al no poder estar en el último adiós de Emilio.

Susana al borde de las lágrimas, explicó: "Emilio era parte de mi vida después de tanto tiempo haciendo los sketchs. Yo lo adoraba, era un compañero inigualable, un talentosísimo actor, que podía hacer reír y llorar. Siempre me he divertido tanto con él, era tan divino, tan alegre, un tipo fabuloso".

La conductora describió a Disi y dijo que “era todo: buen compañero, buen actor, tenía mucho humor, te hacía la vida fácil y alegre. Siempre sabía la letra porque sabía que era mi manía”.

"Lo siento profundamente, lo voy a extrañar mucho, mucho, mucho. Estuvo en mi programa el año pasado y verlo así era tremendo".

Susana habló de la lucha de el actor contra el cáncer: “Hace mucho que estaba mal, también verlo así, que sufriera… Era un tipo que tenía varias cosas, no solamente el cáncer. Lo que le puedo decir a los chicos es que no fumen. Mis palabras eran esas. Toda la vida hicimos chistes con el cigarrillo, incluso se veían en las perlitas cuando yo le decía que no fumara”.

"No pude hablar con nadie de la familia porque me acabo de enterar. Lo siento profundamente, lo voy a extrañar mucho, mucho, mucho. Estuvo en mi programa el año pasado y verlo así era tremendo. Todo un desastre", finalizó con angustia la diva. (ciudad.com.ar y La Nueva.)