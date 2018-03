Thomas Pérez divide su pasión entre micromidget y kárting

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

El pasado viernes el bahiense Thomas Leonel Pérez alcanzó el subcampeonato, cuando aún resta disputar una fecha del Estival de Micromidget, con lo cual cerró una muy buena temporada, pero que a él le dejó sabor a poco.

“Esta temporada teníamos la expectativa de ser campeón, pero cuando comenzó el campeonato tuvimos problemas con el auto, en el que la masa se corría hacia adentro, con lo cual la rueda tocaba con el escape, y esto le hacía perder rendimiento al auto”, declaró Thomas.

“Tardamos 2 fechas en descubrir el problema, y al no poder descubrirlo no pude entrar en esas 2 primeras finales. Perdí puntos importantes y pienso que ahí se me escapó; más sumado a que por ahí tuve alguna mala fecha, por algún toque”, agregó al respecto.

Es muy importante destacar que Thomas debutó el año pasado, siendo distinguido como el piloto revelación del campeonato 2016-2017, y en el actual certamen, tras el mal inicio, se recuperó y remontó hasta estar peleando el título.

“Estoy contento por haber conseguido el subcampeonato; me alcanzó con salir cuarto en la final. Ya que Felipe (Ubierna), el otro chico con el que lo peleaba, estaba obligado a ganar, y como no lo hizo, el subcampeonato quedó para mi”, sostuvo el piloto del barrio Banco Provincia.

Su continuidad en la categoría aún no la tiene bien definida, dado que en este momento está analizando una nueva posibilidad en su otra pasión: el karting.

“Estamos viendo si seguimos en la categoría; ya que el tema pasa por que también corro en karting de tierra, y estamos viendo la posibilidad de pasarnos al karting de asfalto, que pronto comenzará su campeonato”, señaló.

“Pero seguramente hagamos otra temporada más en el micromidget para buscar el uno. Ya que de correr el año que viene, lo haremos con otra expectativa, otro auto, y sumado a todo lo que teníamos este año, iremos mucho más preparados”, sostuvo.

Thomas nació el 23 de abril de 2005, en nuestra ciudad, asiste al segundo año en el Ex Nacional, y hablando sobre lo que tiene pensado a futuro manifestó. “Más adelante me gustaría seguir como piloto en las categorías mayores, pero además estudiar abogacía”.

Campeonato de Micromidget (cumplidas 17 fechas):

-1) Matias Piñeyro, 251.5; 2) Thomas Pérez, 199.5; 3) Felipe Ubierna, 177.5; 4) Thiago Heiland, 165.5; 5) Aylín Baur Strasheim, 165; 6) Valentino Dalmaso, 162; 7) Ivano Cornachoni, 147.5; 8) Gonzalo Brezina, 142.5; 9) Macarena Alvarez, 124.5; 10) Mauro Acuña, 117; 11) Liam Carina, 114.5; 12) Tomás Catalán, 102; 13) Juan Antonello, 93.5; 14) Pablo Masague, 86; 15) Mateo Valerga, 42.5; 16) Morena Domenech, 39.5; 17) Nasim Dib, 35.5; 18) Nicolás Catalán y Leon Gerling, 32.