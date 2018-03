Paula Eyheraguibel, la etapa final de su drama: "La herida va cerrando"

La jugadora bahiense de pádel Paula Eyheraguibel dio un pantallazo de su actualidad tras pasar por cuarta vez por el quirófano, en España, intentando recuperarse de su herida en el tendón de Aquiles izquierdo que la tiene a maltraer desde hace 4 meses.

“Parecería que la herida va cerrando y eso es lo principal. Estuve con un cirujano plástico, un tramautólogo y un clínico, y ellos fueron siguiendo el caso durante 10 días. Este jueves voy al médico y me empezarán a sacar algún punto”, repasó Eyheraguibel, quien se sintió de maravillas siendo capitana en el Campeonato de España por Equipos 2018, que se disputó la semana pasada y en el que también participaron los bahienses Juan José Mieres, Miguel Lamperti y Ana Laura Grandes.

Eyheraguibel dirigió el equipo CP Damm StarVie, que finalmente fue subcampeón.

“Tengo jugadores, amigos del pádel, que me han estado acompañando acá cada día y me dan fuerzas para seguir peleando. Por suerte me llegó la invitación de este equipo para que sea la capitana. Confiaron en mí y fue un mimo. Pude respirar pádel nuevamente. Fueron tres días súper lindos, viviendo una experiencia diferente y sintiéndome útil”, afirmó Paula.

La bahiense ingresará en los próximos días en la fase de fortalecimiento de la zona afectada y flexibilización de los tendones, para ya luego poder disfrutar cien por ciento de su pasión: el pádel.