Bajo el lema "Hay 2019", los referentes del PJ nacional se reúnen en San Luis

Desde mañana y hasta el sábado se realizará en la ciudad de Villa Mercedes, a 90 kilómetros de la capital puntana, el encuentro nacional de la militancia justicialista en busca de la unidad del peronismo y bajo la consigna “Hay 2019”.

Según confiaron a Télam los organizadores, el viernes habrá un espacio de debate en las distintas peñas organizadas en el parque La Pedrera para analizar estrategias rumbo a los comicios presidenciales de 2019, y el sábado se leerán las conclusiones del encuentro.

"El viernes y el sábado daremos un paso grande en el camino hacia la unidad", sostuvo sobre el encuentro el ex canciller del kirchnerismo y actual diputado del Parlasur, Jorge Taiana, quien aseguró su asistencia.

Una larga lista de dirigentes del peronismo comprometieron su presencia, entre ellos varios gobernadores del PJ. Estarán, entre otros, el presidente del partido justicialista, José Luis Gioja; el titular de la bancada del Frente para la Victoria en diputados, Agustín Rossi; el diputado nacional y líder de La Cámpora, Andrés Larroque; y los sindicalistas Hugo Moyano, Víctor Santa María y Hugo Yasky.

“San Luis no es el organizador, somos los anfitriones de este primer encuentro nacional de la militancia por pedido de los compañeros ya que garantizamos la seriedad y el cumplimiento de los objetivos; por eso es importante la participación de la dirigencia y la militancia que anhela el objetivo de estar unidos”, expresó esta semana el gobernador Alberto Rodríguez Saá invitando al encuentro.

Como dato llamativo, a las pocas horas, su hermano, el actual senador y ex presidente de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá, aclaró que "el PJ Puntano (que él presidente) no participa del evento".

"La reunión de la militancia nos divide. En consecuencia, el PJ quiere informar que no somos organizadores, no somos anfitriones, no hemos sido invitados, no participamos de ninguna manera. Los dirigentes del frente Unidad Justicialista que quieran asistir a título personal es correcto y está bien", sostuvo el senador en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Para la oposición puntana, que encabeza el actual senador Claudio Poggi (Cambiemos), se trata de una estrategia de los hermanos para volver a alzarse con la gobernación en 2019, en una provincia de manifiesto voto antikirchnerista.

"No hay ningún problema entre ellos. Siempre juegan al bueno y al malo, pero ambos son lo mismo", sostuvo Poggi, para quien la estrategia de separación del senador Rodríguez Saá es funcional a su intención de suceder a su hermano en la gobernación el año próximo. (Télam)