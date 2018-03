Monseñor Aguer, sobre el aporte del Estado: "La plata la gasto en los pobres"

El Arzobispo de La Plata Monseñor Héctor Aguer aseguró que el aporte económico que recibe del Estado los gasta en "darle a los pobres" y está fundado en el artículo segundo de la Constitución Nacional.

"Los cuarenta mil pesos, creo que esa es la suma, los gasto en darle a los pobres. Tengo clientes fijos y sacerdotes a los cuales les falta, y también en pequeñas cosas mías", manifestó esta mañana Aguer en declaraciones formuladas a radio Continental.

"Los constituyentes del (18)53 cuando pusieron esa formulación quisieron buscar una vía intermedia entre el estado confesional y el estado laico o ateo, que no solamente significa el aporte económico sino el de fomentar y favorecer el culto católico", añadió.

Asimismo, sostuvo que no lo sorprendió que el tema surgiera en el Congreso y consideró la posibilidad de que la situación que obliga al Estado a contribuir con la Iglesia Católica sea modificada.

"Si me lo rebajan o me lo quitan me arreglaré como pueda. Pero aquí hay una razón histórica muy fuerte que tiene que ver con el hecho, también histórico, de que la mayoría del pueblo argentino es bautizado en la Iglesia Católica", señaló.

"La Iglesia no podría prescindir de eso, es un aporte importante. Hay una deseducación en los files católicos que no aportan, si nos fijamos lo que es la limosna en la misa es una colecta miserable", agregó.

El arzobispo de La Plata destacó que hay capellanes en las Fuerzas Armadas, Servicio Penitenciario, hospitales, que reciben un sueldo por eso.

"Tenemos parroquias en las zonas periféricas que son muy obres y entonces los obispos tratamos de que tengan algún otro oficio por el cual les llegue algún otro ingreso", aseguró. (NA)