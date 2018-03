Michetti valoró la "libertad del debate" sobre el aborto impulsado por el Gobierno

La vicepresidenta Gabriela Michetti volvió hoy a manifestar su postura contraria al aborto pero destacó la "libertad del debate" impulsado por el gobierno de Mauricio Macri y la contrapuso con la actitud del gobierno anterior donde "los legisladores oficialistas trababan" el tratamiento de leyes sobre el tema.

"El presidente dio la posibilidad del debate que trababan los legisladores oficialistas años atrás", indicó la funcionaria hoy en su disertación en The Economist Argentina Summit 2018, una cumbre que organiza la revista inglesa The Economist donde participan más de 250 empresarios, representantes de gobierno y líderes de negocios.

"Tenemos la posibilidad de debatir proyectos con distintas posturas. No hay una postura del gobierno en función del proyecto que tiene que salir, sino la libertad del debate", insistió Michetti al ser consultada sobre el tema en ese foro, que se realiza hoy en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero.

En lo personal, Michetti opinó: "No creo que sea la despenalización la solución que estamos buscando. La concepción ya marca el comienzo de una vida y por eso a mí no me gusta esto de tener que elegir entre una vida u otra vida".

Por eso, se pronunció en favor de "mejorar la política de salud reproductiva y de educación sexual" donde consideró que "a Argentina le falta avanzar", al igual que en aspectos como "la ley de adopción, para que el proceso sea más sencillo". (Télam)