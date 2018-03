No pudo sacar a su tía de la tumba porque llegó al cementerio y había un paro

Una mujer denunció hoy que no pudo sacar a su tía de una sepultura del cementerio debido a un paro sorpresivo de los trabajadores.

Según dijo María del Carmen, se dirigió al cementerio para hacer el trámite ya que no puede pagar más la sepultura y la intención era cremar el cuerpo de su tía.

“No hay ningún cartel, nada... Me recibieron pero me dijeron que hasta que no se resuelva la situación de un compañero de los trabajadores del cementerio no iban a atender”, agregó María del Carmen en diálogo con La Nueva..

Los obreros permanecían desde temprano en una oficina pero sin atender, mientras que el cementerio estaba abierto.

Según dijo el representante de los trabajadores Daniel Córdoba, el paro fue debido a que podrían despedir a un compañero que es chofer de camiones.

"Se está menospreciando su trabajo", dijo.

Poco después de las 11 de la mañana volvió la actividad a la normalidad. Habían advertido que sería recién cuando la jefa del cementerio, Daniela Calvo, se retracte del informe que se presentó sobre este trabajador.

"Llegamos a un acuerdo porque se quitó un párrafo de la nota que se había entregado sobre la tarea de nuestro compañero y ahora estará en manos del sindicato", explicó Córdoba.