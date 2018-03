Sepo Ginóbili, el DT de Bahía Basket, anduvo sin vueltas: "No me gustó nada", dijo

“No me quedo con nada. No me gustó el nivel de juego, la energía del equipo, la concentración, la importancia que le dimos al partido...”, confesó Sebastián Ginóbili, tras la derrota de Bahía Basket ante Gimnasia de Comodoro, por 78 a 61.

“Veníamos con un nivel medianamente alto de juego, de entrega, y fue como bajar 3 escalones de un tirón”, comparó.

De esta manera, Bahía cortó una racha de 5 triunfos consecutivos.

Mirá la nota completa: