"Se ensució bien los zapatos con tierra", dijo el productor de Entre Ríos que recibió a Macri

El productor de 81 años que recibió ayer en su campo la sorpresiva visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri, contó que el mandatario "se ensució bien los zapatos con tierra" cuando caminaron juntos por el campo afectado por la sequía y que mantuvo un encuentro de "unos 40 minutos" con el jefe de Estado.

Aldo Herrera, un productor de El Quebracho, en Viale, a unos 60 kilómetros de Paraná, contó que la visita del presidente Macri ayer "fue una cosa bastante sorpresiva" que se convertirá en "una buena historia para contar" a sus 5 hijos y 13 nietos.

"Caminamos con Macri unos 700 metros, él se ensució bien los zapatos con tierra y cuando llegamos caminando a la casa hablamos de la familia", señaló el productor, que es dueño de unas doscientas hectáreas y arrenda otras tantas, en las que se dedica junto con su familia a la producción ganadera, agrícola y tambera.

"Esta es la sequía más grande que yo recuerde", se lamentó Herrera, que contó que así se lo expresó al Presidente.

"El me preguntó y yo le conté. Yo siempre viví acá", repasó.

"Yo trabajo en el campo desde que nací. Le conté al presidente que hasta no hace mucho me creía que era el dueño de ese terreno, hace poco me doy cuenta que es al revés. Soy yo de la tierra", reflexionó el productor en declaraciones a FM Litoral.

"Le dije a Macri: Yo no espero que de un día para otro solucionemos todo, si esto estaba desordenado no podés tener resultados enseguida, hay que esperar unos años. Ese despiole lo podés hacer en dos días, reconstruirlo lleva mucho más tiempo", contó durante la entrevista.

El productor dijo además que tiene "fe en el futuro del país", pero recordó que cuando él empezó se araba el suelo "con caballo" y desde entonces "la economía siempre fue así para arriba y para abajo, pero nunca con estabilidad". (Télam)