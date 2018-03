Muerte en Dorrego: "Llegó alcoholizado a la comisaría y dijo que había matado a una mujer"

El juicio contra Marcelo Camarero, imputado del femicidio de su pareja María Liliana Díaz Benítez, comenzó esta mañana y el comisario del caso contó que el acusado confesó el crimen en estado de ebriedad.

"Llegó alcoholizado con dos abogados a la comisaría, diciendo que había matado a una mujer y no podía decir dónde estaba el auto ni el cuerpo, solo que estaba en una cochera", dijo esta mañana el comisario Darío José Gallego.

Y agregó: "El cuerpo de Liliana estaba en el asiento del acompañante, recaído sobre la palanca de cambio, con el celular en la mano y un chupetín. Tenía un impacto de bala en la sien, y estaba perforado el vidrio de acompañante [por el balazo]".

Elvio Díaz Benítez, hermano de María Liliana, contó esta mañana que se enteró de lo ocurrido por Facebook.

Otras frases

"Me llamaron para decirme que Camarero había amedrentado en la vía publica a su pareja, afuera de una confitería frente a la plaza, y que luego la había matado", dijo Leopoldo Vega, director de Asuntos Legales de la Municipalidad de Dorrego.



"No se podía mantener parado, no coordinaba dos palabras y terminó hablando el abogado", dijo Maximiliano Correa, inspector municipal.