El duro cruce entre Eva de Dominici y Malena Pichot por Juan Darthés

La actriz Eva de Dominici apoyó a Juan Darthés tras las denuncias públicas que hicieron Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos, y luego tuvo un fuerte cruce con Malena Pichot.

"Estoy convencida que Juan no quiso hacer sentir mal a nadie", había dicho la joven actriz, quien compartió elenco con el actor en varias ocasiones.

Incluso, en comunicación con el programa Pamela a la tarde, opinó que muchos actores no se animan a hablar "por miedo a ser juzgados" y hasta dijo no tener los mejores recuerdos de Calu como compañera.

Inmediatamente, las redes sociales explotaron criticando -y también apoyando- a Eva. Una de las que salió con los tapones de punta fue Malena Pichot.

La pareja de Joaquín Furriel destacó a Pichot por su tarea en favor de los derechos de las mujeres, pero señaló que se equivoca al decir que Darthés es un abusador.

"Eva de Dominici citándome como el orto en la tele y defendiendo a Darthés, ¿qué carajo le pasa? Llamen a gente que haya leído un libro por favor", publicó Pichot en su cuenta de Twitter. Y ahí comenzó un fuerte cruce. (Clarín y La Nueva.)

Dijiste que a algunas mujeres no les molestaba ser tocadas por sus jefes cuando la conductora del video dijo que Juan se había portado bien con ella, sin respetar su postura. No me pareció bien. Y mira que lindo “chiste” cuando “Cachito” hizo un “chiste” no te pareció tan liviano https://t.co/cdo5i4w8WF