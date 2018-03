El bahiense Bruno Etman, con más dudas que certezas

Lamentablemente, por falta de propuestas y ofertas de consideración, el bahiense Bruno Etman no será de la partida este fin de semana en la apertura del año del Súper TC2000, a celebrarse en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

A pesar de haber mantenido charlas y conversaciones con varios equipos de la especialidad, el ex Fórmula 3 Sudamericana, piloto en 2017 del Toyota Gazoo Racing, no llegó a ningún acuerdo, por que lo que no podrá estar presente en el inicio del campeonato.

No obstante ello, a pesar del desalentador panorama, Etman confía en poder conseguir una butaca; ya sea para el STC2000 o para otra categoría nacional.

“Por lo pronto arranqué el campeonato del Rotax (Karting). En cuanto a categoría de turismo no hay nada concreto, viene siendo poco serio lo que hemos charlado. Si me tengo que basar en las propuestas recibidas ya hubiese podido cerrar con tres equipos. Pero hoy estoy en la nada misma”, expresó Etman.

“La opción que barajamos es sumarnos al Sport Team pero no hay acuerdo todavía. Veremos en la semana si se puede avanzar; se tendría que ir definiendo lo más pronto posible, para poder arrancar con el campeonato empezado. A partir de ello decidiré si seguimos en ese rumbo o cambiamos de categoría”, agregó.