Donald Trump echó a su canciller y lo reemplazará con el jefe de la CIA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy a través de Twitter que el actual jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, será el nuevo secretario de Estado, desplazando de ese lugar a Rex Tillerson, y justificó su decisión al señalar que comparte "una forma de pensar similar" con el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense.

El mandatario republicano también informó a través de la red social que Gina Haspel se hará cargo de la agencia de inteligencia y será "la primera mujer elegida" para ese puesto.

"Mike Pompeo, Director de la CIA, se convertirá en nuestro nuevo secretario de Estado. ¡Hará un trabajo fantástico! ¡Gracias a Rex Tillerson por su servicio! Gina Haspel se convertirá en la nueva directora de la CIA, y la primera mujer elegida. ¡Felicitaciones a todos!", escribió el magnate esta mañana.



Tillerson, ex CEO de Exxon, tuvo roces con Trump desde su llegada al gabinete, al comienzo del gobierno republicano, y debió salir a desmentir en varias ocasiones rumores sobre su supuesta renuncia.

La salida de Tillerson se da pocos días después de que la Casa Blanca anunciara una reunión cara a cara, en mayo próximo, entre el mandatario y el líder norcoreano, Kim Jong-un, y tras una larga lista de deserciones en el entorno más cercano del mandatario.

