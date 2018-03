Pichetto dijo que "es tonto lanzar la candidatura" de Macri en este momento

El jefe del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto, consideró que "es tonto" de parte del oficialismo "lanzar la candidatura" a la reelección del presidente Mauricio Macri "en este momento" y advirtió que el debate sobre la despenalización del aborto puede volverse "en contra" del oficialismo.

"No hay ningún liderazgo más importante en el gobierno que el del propio presidente. Me parece que a dos años y al haber ganado en octubre, no hay nada que reafirmar", enfatizó Pichetto, al analizar la estrategia del oficialismo.

En declaraciones al canal A24 señaló que "ningún presidente dice que no es candidato faltando dos años para la renovación, porque su poder se cae a pedazos".

Además, señaló que "la dinámica social argentina es muy fuerte" y sostuvo que "el problema es que Mauricio Macri va contra sus votantes" con algunas de sus medidas.

"El Gobierno dice que ya pasó lo peor. Me parece que marzo, abril, mayo... No pasó lo peor. Cuando venga el aumento del 40% del gas, programado por Juan Jose Aranguren... , agregó.

Para Pichetto, en diciembre pasado hubo una "pérdida de imagen muy importante del Presidente"

Por otra parte, consideró que "el 2019 será un voto más pensando en la economía" y que "el 2017 fue de ratificación al 2015, pero en 2019 los argentinos votarán con el bolsillo".

Sobre el debate del proyecto de legalización del aborto, advirtió que el Gobierno nacional "abrió un debate que no podrá controlar".

"No abriría un análisis de que no pasa, hay que esperar cómo evoluciona el tema. Por supuesto que no va a controlar (el debate). Hay un esquema individual de los diputados y senadores" sobre esta cuestión, subrayó. (NA)