Nueva York: se estrelló un helicóptero con pasajeros y hay 5 muertos

Cinco personas murieron al caer al río un helicóptero turístico frente a la isla de Manhattan, Nueva York, informaron fuentes oficiales.

El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió ayer a las 19 hora local (20 horas en Argentina) en el East River y solamente sobrevivió el piloto de la nave, precisó un portavoz de los Bomberos citado por el "New York Times".

Dos de las víctimas fallecieron en el lugar de la tragedia, mientras que los tres restantes murieron en el hospital, según el reporte reproducido por la agencia de noticias DPA

De acuerdo al informe oficial, el piloto consiguió salir del helicóptero por sus propios medios, subirse encima y pedir ayuda a los gritos.

Al advertir la situación, una flotilla de botes de rescate se dirigió al lugar, ubicado pocos cientos de metros al norte de Roosevelt Island.

Los cinco pasajeros, que habían alquilado el helicóptero para hacer fotos aéreas de Nueva York, fueron sacados del agua helada por buzos.

More video emerges showing moment tour helicopter crashed into New York City's East River. pic.twitter.com/35KrJAmWVt