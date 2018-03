Massot, a favor de que si el peronismo llega al gobierno continúe "las bases" de la gestión Macri

El jefe del bloque de Diputados del PRO, Nicolás Massot, se pronunció en las últimas horas a favor de que si el peronismo sucede a Cambiemos en el gobierno, continúe "las bases" de la gestión de Mauricio Macri.

"Hay cuestiones que nosotros podemos empezar a resolver, pero puede haber un peronismo -el único partido de oposición mayoritario que hay hoy en Argentina, con divisiones y diferencias- que sea partícipe de esas bases. Un país no se construye en tres mandatos, sí se puede marcar un punto de inflexión histórico", afirmó Massot.

En declaraciones al diario La Capital, señaló que "Las diferentes expresiones del peronismo han acompañado al gobierno, en un gesto de gobernabilidad. El día que tengan que gobernar capaz que continúan con las políticas de Cambiemos, y al fin el país tendrá un proyecto", mensura Massot.

Para el diputado, "Macri ratificó el rumbo y el sentido de las decisiones" y que en ese contexto "la baja de la inflación es innegable, la disminución del déficit fiscal es innegable y el aumento del empleo también".

Por otra parte, Massot se mostró "en contra del proyecto de despenalización" del aborto.

"No tengo ninguna duda -y no apelo a mis convicciones religiosas porque no las necesito en este momento- de que estamos ante una vida humana desde el momento de la concepción, con derechos constitucionales. Desde el momento en que encontramos una secuencia de ADN, única y diferente a la de la madre y del padre, que marca el comienzo de la vida. Eso nos impone un muro, un límite", señaló.

Pidió "un debate serio, abierto, maduro en toda la sociedad", y sostuvo que "lo extraño es que se haya tratado este tema como un tabú durante tanto tiempo".

"Hay que alzar la voz por los derechos de las personas en vida y por nacer, que tienen derechos desde la concepción", consideró el diputado. (NA)