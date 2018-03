El rubro del gas, a la espera de la temporada alta en un presente estable

“Este es un sindicato que se basa fundamentalmente en el trabajo de sus delegados de planta", explicó, en la primera edición de este suplemento, Gabriel Matarazzo, titular del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca (SPGyB).

Y así entienden que se lo reconocen los delegados de Extragas (Franco Zatti) y Total (Guillermo Zanconi) en nuestra ciudad, quienes nos contaron su presente y el de la industria. Sus historias, pasado, presente y futuro cercano de la actividad.

"Hay un apoyo muy importante del sindicato, y una conexión directa y constante. Siempre que nos comunicamos responden, se acercan al depósito si es necesario. El diálogo con el sindicato siempre está y es muy bueno", contó Guillermo quien se desempeña como chofer de la empresa Total desde hace 14 años, y es delegado desde hace dos.

--¿Cómo definirían al presente suyo, de sus compañeros y de la actividad?

--Franco Zatti: Bien, siempre con la misma postura: el diálogo. Se están negociando algunas cosas, pero por ahí no es la época en la que se pueda negociar mucho más. Estamos esperando el invierno. Es un poco un 'tome y traiga' para negociar las cosas que necesitan los chicos.

--Guillermo Zanconi: Nosotros no tenemos muchas problemáticas, porque es depósito. Y la gente, dentro de todo, está bien. Si bien es un trabajo pesado, la gente está trabajando bien. La empresa hace mucho hincapié en la seguridad de los empleados. Se ha mejorado en muchas cosas. Estamos trabajando con gusto.

Franco ingresó en Extragas en 2007 como guarda de seguridad, al año pasó a trabajar en la empresa y a los seis meses quedó como encargado; función que hoy desempeña.

"Al ser el encargado, tengo que el beneficio de que todos los problemas o inquietudes llegan a mí. Eso es un agregado más. Siempre estoy al tanto de todo, que es importante como delegado", entendió al respecto.

"Está en mi naturaleza acercarme o ayudar -agregó-. Hace poco les plantee eso, salgo o no elegido en la próxima elección de delegado voy a seguir con la misma postura. Está en mi naturaleza, no difiere mucho. Tenga el título o no, lo sigo asumiendo como tal", contó.

La empresa Extragas ha tenido un cambió muy importante, según explicó el Secretario Adjunto del Sindicato José Álvarez.

"El cambio más significativo en la planta de Extragas es la estabilidad que han logrado los empleados. Porque por ahí en otros años, no había tanto dialogo con la empresa y se acostumbraba renovar el personal cada ciertos periodos. No achicarlo, pero si renovarlo. Hoy ellos han logrado de que el plantel sea más estable", esclareció.

A lo que Franco agregó: " Hay mas dialogo, se puede llegar un poco más arriba en la estructura de la empresa. Creo que es un poco conocer al personal y poner al mejor en cada sector. En donde más se destaque cada uno. Es un conjunto. Yo busco eso: que salga lo mejor para todo", señaló.

En Total, en cambio, Guillermo puntualizó en otra problemática a la que se encontró solución y ayudó mucho al clima laboral del día a día.

"Se ha mejorado el tema de la efectivización. Cuando yo empecé en Total, la gente que entraba estaba mucho tiempo contratada y ahí estás con incertidumbre porque no sabes si vas a quedar a o no.

Ahora lo que se ha logrado por intermedio del Sindicato es que se achiquen los tiempos de efectivización, ahora estamos todos efectivos. No hay contratados. Sólo se puede tomar por alguna temporada, pero el plantel es todo efectivo. La gente está más tranquila, porque tiene trabajo seguro; es otra cosa. Además, ahora el tiempo contratado se le suma a la antigüedad cuando pasa a ser efectivo", explicó Zanconi.

El invierno, clave

"En invierno hay que estar muy atento a todo, porque trabajás el doble que en el verano o más. Siempre se habla con la gente que trabaje tranquila, pero el querer hacer más cosas te lleva. Por suerte venimos bien con ese tema, hace dos años que no tenemos accidentes", explicó Guillermo, quien viaja regularmente a la zona, junto con otro 12 compañeros.

Como es lógico, la demanda del gas envasado crece a medida que el año avanza y las temperaturas bajan, por eso el invierno es una temporada clave para ambas empresas. Aunque todavía presenta un grado alto de incertidumbre.

"La verdad que entre el invierno pasado y este, no se puede tener una proyección con certeza. El pasado fue atípico, con el mismo plantel que tenemos ahora, trabajamos en invierno. Este invierno no sé que pasara. Veremos como se va moviendo la temporada", entedió Franco, quien compone un plantel estable de 30 compañeros en Extragas, que se encarga de fraccionar y distribuir a depósitos de Buenos Aires, Mendoza, San Juan y Neuquén, entre otro lugares.

"Hace un año, cuando la garrafa estaba subsidiada la demanda era mucho mayor. Y hoy por hoy, con un precio mas justo, no está subsidiado el gas, no hay tanta demanda. Esas son las mutaciones de la actividad que hacen que el trabajo que había, no se ve reflejado hoy", contó Álvarez.

"La variable es el gas natural, con el aumento, algunos se están tirado a la garrafa. Pero no en todos los barrios es lo mismo, por eso te digo esta muy incierto", cerró Franco.