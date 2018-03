Coronel Dorrego: ya está la cañería para seguir con los desagües

La comuna de Coronel Dorrego ya cuenta con la cañería para la continuidad de la obra de desagüe pluvial en la avenida Ricardo Fuertes, entre Presidente Perón y Gregorio Juárez de la ciudad cabecera

El jefe de Compras, Lucio Zarzoso, recordó que la licitación pública se había concretado el pasado 16 de febrero, con la participación de seis empresas. Resultó ganadora la firma Ecotubos SA, de Tigre, que presentó una oferta por 1.100.698 pesos. El presupuesto oficial era de 1.419.600 pesos.

Este tramo de la obra comprende la realización de 582 metros lineales de 1.000 milímetros para la línea troncal, y de 240 metros de 400 mm para las bocas de tormenta.

Por otra parte, el funcionario anticipó que el 5 de abril próximo se realizará la licitación pública número 3 para la contratación de la mano de obra encargada que seguirá los trabajos.

Hace dos semanas, la comuna se vio obligada a iniciar la reparación de un tramo de la calle frente a la propia sede de gobierno donde se están haciendo estos desagües porque el sector se había roto por el paso de una barredora municipal. El accidente renovó las críticas que la oposición venía haciendo por deficiencias con la obra.

Incluso, los concejales del Frente Para la Victoria–Unidad Ciudadana habían exigido al Ejecutivo que “en forma urgente y preventiva” suspendiera los trabajos “hasta que se garantice la viabilidad y seguridad”, pero el municipio decidió avanzar con la obra.



“Me amargué mucho”, admitió el director de Obras Públicas de la comuna, arquitecto Mario García, en relación con la rotura, y explicó que para la realización de los desagües fueron colocaron caños de plástico, que por su conformación “van descomponiendo al suelo las cosas que se apoyan arriba”.

“La clave para esos caños está en el relleno que se hace. Cuando consulté para usar esa tecnología, me dijeron que las paredes que hay en el suelo de Dorrego son excelentes, pero es evidente que quedó aire en el relleno y los ejes verticales de la barredora hicieron que no lo soportara, se rompiera y se hundiera”, explicó.

El funcionario reconoció que hubo un “error técnico porque no estaba bien asentado el terreno”, pero aclaró que la obra todavía tiene la garantía de la empresa constructora, que se hará cargo de las mejoras para evitar nuevos contratiempos.

También dijo que que se decidió hacer a lo largo del conducto una losa de hormigón arriba del caño.

“Con eso nos vamos a asegurar de que el tránsito pesado que pase por la avenida (Fuertes) no tenga inconvenientes”, amplió.

Avanza la semipeatonal céntrica

Zarzoso anunció que el 27 de marzo tendrá lugar la licitación pública número 2 para la compra de 3.250 metros cuadrados de baldosones destinados a la semipeatonal de calle San Martín.

Los interesados pueden consultar en la oficina de compras del municipio. (Agencia Coronel Dorrego)