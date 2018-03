Sampaoli estrenó su cuenta de Twitter con una frase del Indio Solari

El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, estrenó hoy su cuenta oficial de Twitter con una frase de un tema del Indio Solari.

Con el usuario @SampaoliOficial, el DT del combinado nacional se unió a la reconocida red social y para el primer tuit utilizó una frase del músico Indio Solari.

"Disfruta los placeres que te quedan sin dañar", fue la frase elegida por el casildense que pertenece al tema "Porco Rex", del segundo disco solista del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Bienvenidos a mi cuenta oficial de Twitter #VamosArgentina💪

"Disfruta los placeres que te quedan sin dañar"

——

Welcome to my Twitter official account. pic.twitter.com/Qo5ETWuYnV