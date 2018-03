Video: estaba sacando el candado de su bicicleta y recibió una fuerte trompada

Una mujer de 63 años que recibió una trompada de un hombre mientras ataba su bicicleta en una calle de Palermo contó que está "mal emocionalmente".

"Sentí un golpe terrible, pensé que se había caído una maceta o algo de algún balcón, porque no vi nada. Estoy mal emocionalmente, es una cosa que no te la esperás", dijo angustiada la mujer, que todavía se recupera de las lesiones. "No me dijo nada, me tomó de sorpresa, no entendí nada", explicó.

El martes 20/2 a en Av Las Heras al 3400 agredieron a mi mamá, hicimos la denuncia y estamos intentando identificar al agresor. pic.twitter.com/Kf6oY265fZ — Diego Rey (@reyserantes_d) 10 de marzo de 2018

La agresión se produjo el martes 20 de febrero por la mañana en Las Heras y Salguero, en pleno barrio de Palermo. Al momento del hecho la mujer estaba de espaldas y le quitaba la cadena de seguridad a su bicicleta. El atacante le pegó un puñetazo en la cara y la desestabilizó.

"Todavía no lo pude ver entero el video. De hecho tocan el tema y me siento mal. Siento dolor por los golpes, me duelen las encías pero también las costillas ya que, cuando caí, impacté contra el auto y el cordón de la vereda", dijo la mujer después de haber hecho la denuncia en la comisaría 53 de la Policía de la Ciudad.

El ataque quedó grabado pero hasta el momento el agresor no pudo ser identificado. (TN)